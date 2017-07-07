Команда Robokidz Education (Узбекистан) на чемпионате по робототехнике в Казахстане заняла второе место
7 июля 2017
Рубрика: События.
Автор: Редакция журнала.
3-4 июля в конгресс-центре Экспо в г.Астана проходили национальные соревнования под эгидой World Robot Olympiad (WRO). В чемпионате участвовало более 300 школьников из Казахстана. Команда от школы робототехники в Узбекистане RoboKidz Education была любезно приглашена на мероприятие и допущена к чемпионату.
Соревнования национальные, но накал страстей самый настоящий. В течение нескольких недель ребята готовились к событию: придумывали, программировали и мастерили своих роботов.
Результат оправдал ожидания: приглашенная в качестве гостей команда RoboKidz (Кан Николай и Ем Станислав) выступила вполне достойно и заняла почетное второе место, отличившись в категории Regular Elementary (Основная младшая).
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