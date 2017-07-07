Команда Robokidz Education (Узбекистан) на чемпионате по робототехнике в Казахстане заняла второе место

3-4 июля в конгресс-центре Экспо в г.Астана проходили национальные соревнования под эгидой World Robot Olympiad (WRO). В чемпионате участвовало более 300 школьников из Казахстана. Команда от школы робототехники в Узбекистане RoboKidz Education была любезно приглашена на мероприятие и допущена к чемпионату.

Соревнования национальные, но накал страстей самый настоящий. В течение нескольких недель ребята готовились к событию: придумывали, программировали и мастерили своих роботов.

Результат оправдал ожидания: приглашенная в качестве гостей команда RoboKidz (Кан Николай и Ем Станислав) выступила вполне достойно и заняла почетное второе место, отличившись в категории Regular Elementary (Основная младшая).