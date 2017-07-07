Храбрые “зайчики” в Ташкентском университете информационных технологий

Как ранее сообщалось, в этом году в Ташкентском университете информационных технологий внедрена система управления и контроля (идентификации) абитуриентов на основе биометрических и паспортных данных в местах проведения тестовых экзаменов. Об этом информировал также сайт нашего университета tuit.uz

5 июля этого года прошли тестовые экзамены в специальный факультет Ташкентского университета информационных технологий для 450 абитуриентов.

Система управления и контроля абитуриентов на основе биометрических и паспортных данных выявила абитуриентов “зайчиков”. Ознакомьтесь с их фото:

Эти “зайчики” надеялись обмануть биометрическую систему, некоторые из них даже успели надеть военную форму курсанта, всего в “капкан” попало 16.

Вместе с тем, обнаружено более 100 мобильных устройств, которые пытались использовать в решении тестовых заданий.

Кроме того, также обнаружены телефоны, скрытые в целях конспирации в обложках дипломов:

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