«Занимательная информатика», первый летний выпуск

Кто наши лучшие ласточки? Конечно же они! Наши выпускники тренинга «Занимательная информатика». Умные, сообразительные, открытые к знаниям, веселые и активные.

Выпустилась очередная группа «Занимательной информатики» для детей. В процессе занятий в игровой форме ученики научились рисовать и работать с картинками, набирать и форматировать текст, делать презентации и работать с файлами.

Дети в восторге, родители довольны, все настойчиво просят продолжения. Думаем над продвинутой программой. А как думаете Вы, что было бы интересно Вашему ребенку?

P.S. Следующая группа стартует уже 10 июля.

Источник