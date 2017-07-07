«Занимательная информатика», первый летний выпуск
7 июля 2017
Рубрика: События.
Автор: .

Кто наши лучшие ласточки? Конечно же они! Наши выпускники тренинга «Занимательная информатика». Умные, сообразительные, открытые к знаниям, веселые и активные.

Выпустилась очередная группа «Занимательной информатики» для детей. В процессе занятий в игровой форме ученики научились рисовать и работать с картинками, набирать и форматировать текст, делать презентации и работать с файлами.

Дети в восторге, родители довольны, все настойчиво просят продолжения. Думаем над продвинутой программой. А как думаете Вы, что было бы интересно Вашему ребенку?

P.S. Следующая группа стартует уже 10 июля.

Источник

Версия для печати
Orphus system
Подписывайтесь на канал infoCOM.UZ в Telegram, чтобы первыми узнавать об ИКТ новостях Узбекистана
В Telegram
В Одноклассники
ВКонтакте