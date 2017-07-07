«Занимательная информатика», первый летний выпуск
7 июля 2017
Рубрика: События.
Автор: Редакция журнала.
Кто наши лучшие ласточки? Конечно же они! Наши выпускники тренинга «Занимательная информатика». Умные, сообразительные, открытые к знаниям, веселые и активные.
Выпустилась очередная группа «Занимательной информатики» для детей. В процессе занятий в игровой форме ученики научились рисовать и работать с картинками, набирать и форматировать текст, делать презентации и работать с файлами.
Дети в восторге, родители довольны, все настойчиво просят продолжения. Думаем над продвинутой программой. А как думаете Вы, что было бы интересно Вашему ребенку?
P.S. Следующая группа стартует уже 10 июля.
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