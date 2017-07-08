Еще одно преимущество участия в Неделе ИКТ

5 июля Кабинет Министров Узбекистана издал постановление «О мерах по организации и проведению недели информационно-коммуникационных технологий ICTWEEK Uzbekistan».

Ежегодное мероприятие организуется с целью стимулирования развития ИКТ, информационной безопасности и рынка программных продуктов, демонстрации достижений, возможностей и преимуществ, полученных от внедрения системы электронного правительства, а также обсуждения достигнутых результатов, тенденций развития сферы и расширения международного сотрудничества.

Постановлением предусмотрено решение организационных вопросов ежегодного проведения мероприятий Недели ИКТ, а также предоставлено право органам государственного и хозяйственного управления, органам исполнительной власти на местах в рамках Недели ИКТ, в порядке исключения, заключать прямые договоры с отечественными компаниями в сфере информационно-коммуникационных технологий – участниками Недели ИКТ на приобретение, разработку и оказание услуг по созданию информационных систем, ресурсов, баз данных и иных программных продуктов без проведения тендерных (конкурсных) торгов.

Со стороны Мининфоком в течении месяца будет утверждено положение, предусматривающее порядок регистрации и ведения реестра договоров, заключенных в рамках Недели ИКТ.

ICTWEEK Uzbekistan 2017 пройдет с 18 по 22 сентября. Это событие традиционно объединит ряд специализированных мероприятий в единый формат.

Источник