Налаживается сотрудничество по вопросам информационной безопасности
8 июля 2017
Рубрика: События.
Автор: Редакция журнала.
Центр обеспечения информационной безопасности и Центр анализа и расследования кибер атак Казахстана (ЦАРКА) подписали Меморандум о взаимопонимании по налаживанию сотрудничества по вопросам информационной безопасности.
Центр анализа и расследования кибер атак Казахстана (ЦАРКА) образован в 2015 году в качестве объединения юридических лиц.
Основным предметом деятельности ЦАРКА являются:
- содействие в выявлении и анализе кибер преступлений;
- развитие института информационной безопасности;
- проведение аудита информационной безопасности (информационных систем, мобильных приложений);
- обучение, аутсорсинг информационной безопасности.
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