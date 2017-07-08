Налаживается сотрудничество по вопросам информационной безопасности
8 июля 2017
Рубрика: События.
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Центр обеспечения информационной безопасности и Центр анализа и расследования кибер атак Казахстана (ЦАРКА) подписали Меморандум о взаимопонимании по налаживанию сотрудничества по вопросам информационной безопасности.

Центр анализа и расследования кибер атак Казахстана (ЦАРКА) образован в 2015 году в качестве объединения юридических лиц.

Основным предметом деятельности ЦАРКА являются:

  • содействие в выявлении и анализе кибер преступлений;
  • развитие института информационной безопасности;
  • проведение аудита информационной безопасности (информационных систем, мобильных приложений);
  • обучение, аутсорсинг информационной безопасности.

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