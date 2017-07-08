Преподаватели ТУИТ повысили квалификацию

С 28 февраля по 27 июня 2017 г. 9 преподавателей ТУИТ и его филиалов проходили повышение квалификации в университетах Южной Кореи, а именно в университет Xан-Янг, Сеульском национальном университете науки и технологий и университете Чунг-Анг.

В целях повышения знаний и навыков в сфере ИКТ каждый преподаватель повысил квалификацию по 3 предметам. В ходе повышения квалификации преподаватели ТУИТ приняли участие в международных и научных семинарах со своими тезисами и статьями по различным научным направлениям.

Каждый преподаватель активно участвует в разработке программ в обновлении учебных программ по существующим предметам в соответствии с современными требования на основе знаний и навыков, полученных в процессе повышения квалификации. Кроме того, преподаватели ознакомили с лабораториями в университетах Южной Кореи, а полученный опыт применяют в разработке предложений по организации современных лабораторий в ТУИТ.

На сайте университета Чунг-Анг в разделе новостей опубликована информация о преподавателях нашего университета, повысивши квалификацию в университетах Южной Кореи. (http://news.cau.ac.kr/bbs/news_view.php?idx=4952)

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