Мининфоком приглашает к обсуждению проекта положения об Инновационном центре «Mirzo Ulugbek Innovation Center»

В рамках реализации задач, поставленных указом Президента Республики Узбекистан «О мерах по коренному улучшению условий для развития отрасли информационных технологий в республике» от 30 июня 2017 года, разработан проект положения об Инновационном центре по поддержке разработки и внедрения информационных технологий «Mirzo Ulugbek Innovation Center».

Положение определяет порядок организации деятельности Координационного совета и дирекции Инновационного центра по поддержке разработки и внедрения информационных технологий «Mirzo Ulugbek Innovation Center», регистрации юридических лиц в качестве резидентов Инновационного центра, с учётом конкретных критериев получения статуса резидента, применения специального валютного режима для резидентов Инновационного центра.

Приглашаем всех заинтересованных лиц к обсуждению данного проекта Положения. Ознакомиться с проектом, дать замечания и предложения можно здесь.

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