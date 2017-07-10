Развивая информационно-коммуникационные технологии

4 июля 2017 года в рамках развития системы «Электронное правительство», а также организации взаимодействия с министерствами и ведомствами по обмену опытом, в соответствии с утвержденным учебно-методическим планом в Центральном аппарате АО «Узбекистон темир йуллари», проведен очередной выездной еженедельный коллегиальный семинар для сотрудников и руководителей специализированных подразделений министерств и ведомств по развитию Информационно-коммуникационных технологий.

На мероприятии приняли участие свыше 60 руководителей и специалистов IT подразделений государственных органов и хозяйствующих субъектов. В том числе, руководители и сотрудники Центра развития системы «Электронное правительство».

С презентацией на тему «О развитии ИКТ и достижениях АО «Узбекистон темир йуллари» выступил начальник Управления обеспечения информационной безопасности и информационного развития У.Н.Ибрагимов.

Также, в ходе семинара выступили заместитель директора Центра развития системы «Электронное правительство» Ш.Ш.Каюмов и начальник Департамента координации и взаимодействия специализированных подразделений Центра развития системы «Электронное правительство» И.Э.Насруллаев.

До сведения участников мероприятия были доведены основные цели и задачи в сфере развития ИКТ поставленные Главой государства и правительством, обращено внимание на организацию тесного взаимодействия специализированных ИКТ подразделений министерств и ведомств, для решения поставленных перед ним задач по внедрению инновационных технологий в промышленности, а также совершенствованию оказываемых государственных услуг населению и субъектам предпринимательства.

После проведённого семинара была организована экскурсия участников в Единый диспетчерский центр, Центр контроля ВОЛС Управления сигнализации и связи, большой машинный зал Информационно-вычислительного центра АО «Узбекистон темир йуллари», которые с использованием современных информационно-коммуникационных технологий обеспечивают функционирование и стабильную работу деятельности АО «Узбекистон темир йуллари» в сфере перевозки пассажиров и грузов, а также обеспечения безопасности движения поездов.

В ходе экскурсии участники семинара визуально ознакомились с внедренными и используемыми современными технологиями в деятельности железнодорожного транспорта. Специалистами общества были даны ответы на все интересующие участников вопросы.

В конце мероприятия по традиции была организована памятная фото-сессия.

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