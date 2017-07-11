Электронное пособие на английском языке для изучения правил дорожного движения

Недавно преподаватели Ургенчского государственного университета разработали новое электронное пособие на английском языке для общеобразовательных школ.

Данная программа предназначена для обучения учеников начальных классов правилам дорожного движения на английском языке. Также им могут пользовется родители для обучения детей правилам дорожного движения на английском языке. Функциональные возможности программы позволяет пользователю использовать мультимедиа, быстрый переход на нужные отделы и темы, быстрое открытие несколько страниц по изучаемой теме.

Авторы – И.Рузметов, Д.Атамуратов, Г. Кодирова и М.Балтаева получили свидетельство № DGU 04354 на данный программный продукт.

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