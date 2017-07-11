Huawei представила отчет об устойчивом развитии за 2016 год

Huawei в девятый раз подряд представила ежегодный Отчет по устойчивому развитию за 2016 год под названием «Подключая будущее» («Connecting the Future»). В нем компания рассказывает о своих достижениях в области устойчивого развития и практическом воплощении стратегических инициатив.

На Всемирном экономическом форуме, который состоялся в январе 2017 года, Huawei подписала Соглашение об ответственном лидерстве (Compact for Responsive and Responsible Leadership) как часть своих обязательств по поддержке устойчивого роста и корпоративной социальной ответственности. «Цели нашей компании отвечают целям всего общества. Мы продолжим создавать устойчивые ценности и будем действовать во имя постоянного экономического процветания», – заявила Сунь Яфан (Sun Yafang), Председатель Совета директоров Huawei.

Huawei стремится построить совершенный мир коммуникаций на принципах стабильного и устойчивого развития, поэтому компания придерживается целей устойчивого развития, принятых Организацией Объединенных Наций. «Huawei последовательно продолжает воплощать в жизнь свою стратегию, терпеливо формируя основу для революционного прорыва в ключевых областях. Наша обязанность – поддерживать цели устойчивого развития, обозначенные ООН, и мы очень серьезно относимся к этому. Через открытое сотрудничество с нашими партнерами мы хотим построить совершенный мир коммуникаций, развивающийся уверенно и стабильно», – добавила Сунь Яфан.

В 2016 году Huawei последовательно внедряла свою стратегию в области устойчивого развития, которая включает в себя такие направления, как преодоление цифрового неравенства, поддержка сетевой стабильности и безопасности, содействие охране окружающей среды, формирование здоровой экосистемы в коммуникационной отрасли.

«Мы будем уделять особое внимание инновациям и контролю рисков, а также продолжим интегрировать принципы устойчивого развития в наши бизнес-процессы. Мы будем и впредь придерживаться принципов объективности, опоры на факты и взаимного доверия. Наша цель – формирование надежной и жизнеспособной экосистемы для Huawei в долгосрочной перспективе», – комментирует Кевин Тао (Kevin Tao), Председатель Комитета Huawei по устойчивому развитию.

Ознакомиться с Отчетом по устойчивому развитию за 2016 г. можно по ссылке.

Источник: пресс-релиз компании