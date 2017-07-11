Игорь Пантелеев, заместитель директора компании RIM-NIHOL: «Об истории своего первого успеха с Mikrotik, положившего начало многолетнему сотрудничеству»

Моя история началась со знакомства с чудо-юдо оборудованием от компании Mikrotik – черненькой коробочкой c надписью «Routerboard», которую сотрудник нашей компании отрекомендовал кратко: «легкость управления, бескрайние возможности и доступность цены».

Первое знакомство с оборудованием вызывало сомнения с моей стороны, да и подключаться к «чудо-коробочке» необходимо было какой-то невнушаюшей доверия софтиной с размером в килобайты. На первый раз, даже удалил Winbox, не открыв его: только увидев размер файла, подумал на вирус.

Далее наш сотрудник, обладавший способностями убеждения, все настойчивее пропагандировал данное оборудование в нашем офисе и в проектах, построенных на латвийском детище. Наша команда админов и сетевиков, уткнувшись в консоли Cisco, на тот момент скептически относились к устройствам Mikrotik, аргументируя тем, что «хорошее, дешевым не бывает».

Но вот пришла задача: построить связь с использованием, как говориться, «что осталось в холодильнике». Под рукой оказался старенький RB 850, который теоретически отвечал требованиям проекта. А вот того специалиста, который демонстрировал простоту и легкость управления этой машиной, в нашей команде не было. Ciscoри быстро подняли руки: «дайте нам, знаем, сделаем».

Тогда я и решился понять, что же особенного в этом устройстве. Метод проб и ошибок не раз приводил к обнулению конфигурации. Но всё взлетело и понеслось, тюнинг, обновления, начал читать change log. В общем зацепило! Было интересно, и появилось убеждение в необходимости расширить свои знания, изучить досконально оборудование Mikrotik, обладающее рядом своих преимуществ.

Пошел к руководству, а оно у нас из разряда «если убедишь, то получишь». Убедил, что надо учиться и браться за новые проекты. И станем мы тогда в нашей стране первопроходцами. Выбрали учебный центр «SPW» (г. С.-Петербург, Россия) и благополучно вняли все предлагаемые знания от Ильи Князева (очень подкованный и опытный тренер, от которого не только приятно получать знания по оборудованию Mikrotik, но и просто общаться на отвлеченную от сетевых технологий тематику).

После успешной сдачи экзаменов и полученных знаний, вернувшись в Узбекистан, было доработано несколько зависших решений с роутингом, очередями и т.д. на оборудовании небольшого провайдера. Далее последовал ряд модернизаций в офисе, естественно, была проведена замена древнего Allied telesis, с которым меня связывали долгие вечера настроек. Также «попали под увольнение» и недавно полученные Tp-link.

Сеть в офисе просто взлетела, также возросло и уважение к данному бренду – компании Mikrotik – у сотрудников нашей компании, и не только нашей. Новое оборудование нами успешно демонстрировалось для других заказчиков, создавались демо-стенды под нужные конфигурации.

И вот, наконец, состоялся мой первый проект, где реально можно было показать все полученные на курсах знания и приобрести свой первый практический опыт. Это – проект по обеспечению интернет-связи в отдаленном сельском поселке, где проживающие нуждались в данной услуге, а до ближайшего 3G сигнала приходилось ехать на машине несколько километров. Так как в данном кишлаке проживают родные моего друга, то и проект был нашей инициативой, при чём с очень ограниченным бюджетом.

Началось все с общения с местным и региональным интернет-провайдерами и ATC, которые однотипно отвечали о невозможности прокладки на данном участке оптических и телефонных линий. Стали делать расчеты от ближайших кишлаков, которые имели хотя бы ADLS линию. Удалось установить связь на расстоянии 5 км на 5GHz. Но данный мост был не стабилен из-за рельефа местности и нестабильного электропитания.

Тогда было принято решение искать другие варианты. Остановились на варианте: взять старт еще дальше – на расстояние 10 км от самого города. Но к сожалению, по неопытности, реализовать эту идею нам не удалось, и мы оставили её до лучших времен.

На тот момент единственным возможным решением было воспользоваться услугами LTE Интернет-провайдера (достаточно дорогого). Установили провайдерское оборудование в тандеме с Omnitik, который и являлся центром 5Ghz-ой паутины, end-point оборудование было выбрано по бюджету – Hap ac lite. Оборудование было установлено на крышах домов. Но с учетом того, что данное оборудование не предназначено под уличное использование, нами были приняты меры защиты оборудования от влаго-пыле-солнце «угрозам».

Радости не было предела, когда начали подключаться абоненты с соседних улиц, где были установлены точки доступа и соединены в Capsman.

Данное решение работало 9 месяцев и проработало бы еще, но поставщик интернет-услуг свернул свое оборудование и прекратил вещание.

И жители отдаленного кишлака опять вернулись на 9 месяцев назад, где не было интернета и связи с родными.

Собрав за этот период немало информации о беспроводных мостах, мы вернулись к своей изначальной идее моста на 10 км на LGH 5. И всё у нас получилось! Были учтены высота мачты, рельеф местности, угол наклона в разных плоскостях и т.д. Мы добились стабильности сигнала на 85%, и пропускной способности в 100 Mb/s, что, конечно, предостаточно, если на входе получается всего 4Mb/s.

Резюмируя, хочу выразить огромную благодарность учебному центу SPW за полученные знания, а также за интерес к деятельности и достижениях своих учеников – выпускников курсов. И подводя итог, скажу, что когда совпадают слагаемые «качество продукта», «знания о нём», «целеустремлённость» помноженные как на предыдущий, так и на приобретаемый опыт, то достигается конкретный результат.

В моём случае таким результатом стало начало успешного сотрудничества с широко известным уже на данный момент европейским вендором – компанией Mikrotik, оборудование которого эффективно решает многие вопросы наших заказчиков.

По результатам работы с Латвийским производителем сетевого оборудования Mikrotik, можно сказать следующее, что компания довольно динамично и перспективно развивается в своем сегменте рынка, усовершенствуя и дополняя свой модельный ряд.

Модели бренда Mikrotik рассчитаны на разные потребности заказчика, отвечая всем стандартам производительности надежности. В Mikrotik так же дорабатывают и усовершенствуют внутреннее программное обеспечения устройств, которое открывает всё большие возможности и удобство настройки.

В ценовом сегменте – сочетая качество и функционал, производительность и т. д. – равных Mikrotik просто нет.

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