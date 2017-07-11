Мининфоком и SAP подписали меморандум о взаимопонимании

Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан и компания «SAP СНГ» 10 июля подписали Меморандум о взаимопонимании в целях сотрудничества в области развития цифровой экономики в республике.

В рамках меморандума стороны договорились взаимодействовать в таких направлениях, как подготовка кадров в сфере ИКТ посредством Университетского Альянса SAP для реализации высокотехнологичных проектов и продвижения экспорта ИТ-услуг, поддержка в области передачи международного опыта SAP и трансфера технологий, внедрение современных биллинговых систем на базе решений SAP для коммунальных услуг, цифровизация секторов экономики и другие.

30 июня Президент Республики Узбекистан подписал Указ «О мерах по коренному улучшению условий для развития отрасли информационных технологий в республике». Документ открыл новые возможности для развития высокотехнологичных отраслей экономики, основанных на использовании ИКТ, за счет предоставления дополнительных льгот и преференций разработчикам и заказчикам продуктов информационных технологий.

В целях эффективной реализации задач, поставленных Указом, подписанный меморандум также предусматривает способствование наращиванию экспертизы местных партнеров и интеграторов для их дальнейшего участия в проектах по внедрению и поддержке решений SAP внутри Республики Узбекистан, а также экспорта данных услуг в другие страны. Кроме того, предусматривается открытие постоянного представительства компании в республике.

Компания SAP, основанная в 1972 году, является одним из мировых лидеров в области разработки программного обеспечения для предприятий. По рыночной капитализации SAP является третьим по величине независимым производителем программного обеспечения в мире. Компания имеет 350 тысяч заказчиков в более чем 180 странах, работает с 15 тысячами компаний-партнеров и имеет более 100 центров инноваций и развития. Штат сотрудников превышает 85 тысяч, которые работают в более чем 130 странах. Годовой доход компании по итогам 2016 года составил более 22 млрд евро.

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