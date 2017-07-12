Научно-образовательный центр корпоративного управления на пути подготовки современных менеджеров

В соответствие Указом Президента Республики Узбекистана от 7 февраля 2017 года № УП-4947 «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» одним из основных приоритетных направлений развития и либерализации экономики определено внедрение современных международных стандартов и методов корпоративного управления на предприятиях, усиление роли акционеров в стратегическом управлении предприятиями.

В условиях рыночной экономики в целях более эффективного развития компаний и повышения их эффективности необходимо выработать систему новых взаимоотношений между собственниками и менеджерами компаний, другими заинтересованными сторонами (государством, партнерами, потребителями и др.).

Современные менеджеры должны обладать такими качествами, как способность принятия оригинальных самостоятельных решений, умение интегрировать интеллект людей, пробуждать в них инициативу, творчество, новаторство, стремление к успеху, а также способность привлекать в организацию квалифицированных специалистов, формировать атмосферу согласованного взаимодействия, работать на уровне высоких стандартов.

В настоящее время узбекским предприятиям нужны профессиональные менеджеры, способные вывести экономику на новый устойчивый уровень развития.

Научно-образовательный центр корпоративного управления является ведущим в стране образовательным учреждением по подготовке, переподготовке и повышению квалификации управленческих кадров в области корпоративного управления и менеджмента для органов хозяйственного управления, акционерных обществ и других субъектов предпринимательства, а также единственным государственным образовательным учреждением, предлагающим курсы МВА (Master of Business Administration)в соответствии с международными стандартами.

В магистратуру Центра принимаются руководящие работники и специалисты органов хозяйственного управления, акционерных обществ и других субъектов предпринимательства из числа граждан Республики Узбекистан в возрасте до 40 лет, имеющие высшее образование и стаж работы после окончания высшего образовательного учреждения не менее трех лет, на основе открытого конкурса путем тестовых испытаний. Учебный процесс организован на основе используемых в экономически развитых странах образовательных программ магистратуры. В образовательный процесс привлекаются отечественные и зарубежные (Япония, Южная Корея, Китай) специалисты и профессора.

Более того, в целях обеспечения тесной связи теоретической подготовки с практикой управленческой деятельности в магистратуре Центра организовываются регулярные стажировки слушателей в Кабинете Министров Республики Узбекистан, министерствах экономики и финансов, Государственном комитете Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции, органах хозяйственного управления, акционерных обществах и других субъектах предпринимательства. Наряду с этим, в Центре систематически изучается зарубежная практика внедрения системы корпоративного управления. Например, каждый год слушатели центра повышают практические знания в известных компаниях Южной Кореи и Китайской Народной Республики, а также университетах Хандон Глобал и Гачон (Южная Корея) и Университет Ланьчжоу (КНР).

Продолжительность обучения в магистратуре — два года с отрывом от производства. На период обучения в Центре за слушателями магистратуры сохраняются занимаемые ими должности и заработная плата. По окончании обучения выпускникам присваивается академическая степень Магистр по «Управлению бизнесом» (Master of Business Administration) и выдается диплом государственного образца. Прием документов в магистратуру Центра осуществляется в июле -августе, о чем объявляется на официальном сайте Центра ( www.cgc.uz ).

Кроме того, в Центре организованы курсы по повышению квалификации государственных поверенных, доверительных управляющих инвестиционными активами, членов наблюдательных советов и ревизионной комиссии хозяйственных обществ, специалистов, занятых в области приватизации, рынка ценных бумаг, антимонопольного регулирования, брокерской, оценочной и риэлторской деятельности, хозяйственных обществ и других экономических и юридических структур, с выдачей в установленном порядке соответствующего сертификата государственного образца.

За прошедший период более четырех тысяч сотрудников повысили свою квалификацию в данных направлениях.

В настоящее время установлены тесные связи и сотрудничество с ведущими зарубежными и отечественными образовательными учреждениями и компаниями, а самая современная материально-техническая база Центра позволяет организовать научно-образовательный процесс в соответствии с современными международными требованиями и подготовить высококвалифицированных лидеров, способных эффективно управлять и решать поставленные задачи на высоком уровне.

Специалисты АК «Узбектелеком» также проходят обучение в Научно-образовательном центре корпоративного управления Республики Узбекистан.