Назначен заместитель министра

В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан №ПП-3128 от 12 июля 2017 года Махсудов Жамол Тилоевич назначен заместителем министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан.

До настоящего времени Ж. Махсудов занимал должность директора филиала «Центр развития телекоммуникаций и персонала» АК «Узбектелеком».

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