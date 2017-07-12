Назначен заместитель министра
12 июля 2017
Рубрика: Связь и телекоммуникации, События.
Автор: Редакция журнала.
В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан №ПП-3128 от 12 июля 2017 года Махсудов Жамол Тилоевич назначен заместителем министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан.
До настоящего времени Ж. Махсудов занимал должность директора филиала «Центр развития телекоммуникаций и персонала» АК «Узбектелеком».
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