Умные. Современные. Сделано в Узбекистане для узбекистанцев!

7 июля 2017 года в ТЦ «MediaPark Караташ» прошла яркая презентация новой серии Samsung SmartTV с пресс-конференцией для представителей СМИ Узбекистана. Во время презентация была представлена целая линейка новых, современных, а главное «умных» телевизоров серии Samsung SmartTV произведенных в Узбекистане. Не менее важно и то, что продаются эти умные телевизоры у нас в стране вместе с богатейшим контентом в сети TAS-IX от местного контент-провайдера AllPlay!!!

Начну издалека. Когда я в первый увидел на выставке в Берлине умные телевизоры от компании Samsung, то был поражен их возможностями и техническими характеристиками. «Умными» телевизоры делает их возможность работать как персональный компьютер и телевизор одновременно. Достаточно сказать, что в современных телевизорах Samsung SmartTV используются 4х-ядерные процессоры и специальные процессоры для обработки изображения HyperReal.

Телевизор SmartTV имеет собственную операционную систему, подключается к сети Интернет и без какой-либо приставки может работать с любым цифровым контентом. Однако, огорчало то, что контент этот был исключительно зарубежный и представлялся интернет сервисами за рубежом. Это значит, что главная изюминка умных телевизоров была почти недоступна для наших пользователей. Но вернемся к презентации.

SmartTV – это то, что позволит вам смотреть, читать, то, что вы хотите и когда захотите в HD формате

Презентацию открыл Глава представительства Samsung Electronics в Узбекистане г-н Шин Вун Мин (Shinwoong Min). Он в частности сказал:

«Наша компания представляет вам новые 5 и 6 серии модели SmartTV компании Samsung. Умные, современные, произведенные в Узбекистане телевизоры. Модели 5 и 6 серии – это реализация сложных процессов в простом решении, шаг на сближение с нашим потребителем и наше стремление создать комфорт для каждого даже в вопросах инновационных технологий.

Сегодня, каждый из нас вынужден постоянно использовать интернет, как для работы, так и для отдыха. Samsung SmartTV уже необходимый атрибут в каждом доме. Не стоит думать, что SmartTV – это что-то сложное, как и не стоит относиться к телевизору как к источнику отображения телеканалов. Всего лишь более десяти лет назад, мы с вами относились к телефонам как источнику связи, сегодня – рабочий инструмент широкого спектра действия. Так и SmartTV – это то, что позволит вам смотреть, читать, то, что вы хотите и когда захотите в HD формате.

В моделях Samsung SmartTV 5 и 6 серии наши разработчики встроили приложение AllPlay и при покупке телевизора каждому покупателю мы оформляем годовую подписку на бесплатный доступ к ресурсам allmovies.uz, player.uz, а также IP-TV в формате HD.

Samsung SmartTV– это ваши возможности не будущего, а уже настоящего. Поэтому наши телевизоры вы можете взять в кредит на выгодных условиях. Обо всех технических возможностях моделей расскажут вам наши сотрудники, а при покупке телевизоров вы всегда сможете получить полную консультацию от продавцов. Наши разработчики старались сделать управление телевизором максимально интуитивно понятным для каждого человека.

Основной принцип компании Samsung Electronics: «Вдохновляй мир, твори будущее». Это видение является основой нашего стремления добиться лидерства в сфере инновационных технологий.

Надеемся, что наши труды будут радовать наших клиентов».

Алимжон Тулендибаев, директор департамента потребительской электроники Samsung Electronics в Узбекистане, рассказал, что современные телевизоры произведены в Узбекистане компанией Samsung. На презентации были раскрыты многочисленные возможности телевизоров 5 серии c диагональю 43, 49, 55 и 6 серии c диагональю 55 дюймов.

Телевизоры марки Samsung производятся в Узбекистане с 2016 года. Каждый продукт проходит жесткий контроль качества со стороны головного офиса компании в Корее, и сам технологический процесс также оснащен корейским оборудованием. Сотрудники компании регулярно проходят курсы повышения квалификации.

Производство в Узбекистане телевизоров Samsung серии SmartTV – это, безусловно, технический прогресс и расширение рынка качественной продукцией. Выбор диагонали от 43 до 55 дюймов, плоского экрана 5 серии или изогнутого телевизора 6 серии соответствует требованиям современного покупателя.

Потребители, использующие телевизоры не на платформе Samsung SmartTV не всегда понимают, чем «умные» модели отличаются от «обычных». Кроме того, несмотря на наглядные демонстрации, консультации продавцов при покупке и наличия подробной инструкции к Samsung SmartTV, многие пользователи не используют и десятой части всех функций приобретенной модели, продолжая смотреть эфирное телевидение и, изредка, просматривая в интернете кино. Именно поэтому так важно разобраться, что такое Samsung SmartTV и насколько удобно использовать все преимущества его технических возможностей.

Samsung SmartTV – это телевизор с фирменной Smart-платформой компании Samsung, что превращает «обычное устройство для просмотра телеканалов» в мощный мультимедийный центр с прямым выходом на большие объемы медиа-контента в интернете. Подобное устройство по своим коммуникативным возможностям приближается к компьютеру или смартфону. Установка специально разработанных приложений позволяет превратить телевизор в своеобразную точку связи для общения в социальных сетях, обмена информацией и получения доступа к огромному количеству информации.

Для жителей Узбекистана компания Samsung позаботилась о встроенном приложении AllPlay, посредством которого покупателям доступны сервисы player.uz, allmovies.uz и IP-TV каналы в формате HD. Бонусом, при приобретении телевизора, каждому покупателю, компания Samsung оформляет годовую подписку на бесплатный доступ к вышеперечисленным сервисам.

Рамиль Рафиков, разработчик приложения AllPlay, сооснователь AllPlay рассказал о том, что покупателям новых телевизоров Samsung SmartTV представляется годовой бесплатный доступ к богатейшему контенту , который расположен в местной пиринговой сети TAS-IX, а значит предоставляется практически бесплатно независимо от объема трафика. Достаточно иметь доступ к сети интернет на скорости от двух до 5 Мбит/c в зависимости от качества изображения от HD-Ready до FullHD. Именно сочетание умного телевизора с доступом к богатому контенту в сети TAS-IX и дает тот самый синергетический эффект для всей семьи и превращает телевизор в мультимедийный центр для интерактивного общения и развлечений.

Непосредственное использование Samsung SmartTV начинается с запуска SmartHub. Визуально он напоминает экран рабочего стола на компьютере, но вместо ярлыков на экране расположены пиктограммы установленных виджетов и всевозможных приложений. Также можно вывести небольшое окно, в котором будет отображаться выбранный телевизионный канал.

Интерфейс телевизоров Samsung детально проработан. При желании, разобраться с основным набором возможностей сможет любой, кто освоил обычный мобильный телефон.

Функция Samsung-Smart позволяет обсудить в сети только что просмотренный фильм или оставить в блоге соответствующие комментарии. Прямо во время просмотра видео можно общаться с друзьями через сервисы Facebook или Google Talk.

Функция Connect Share Movie превращает Samsung SmartTV в своего рода киноцентр. Вы можете воспроизводить фильмы с флешки или с внешних жестких дисков.

Благодаря таким функциям телевизоры со Smart-платформой приобретают все большую популярность во всем мире.

Среди полезных функций Samsung SmartTV можно отметить:

Показ цифрового (кабельного, спутникового, эфирного) телевидения

Воспроизведение видео с внешних источников (интерфейс HDMI4)

Возможность просмотра IP-TV

Интернет-серфинг

Доступ к виджетам и онлайн сервисам

Доступ к AllPlay

Фирменный магазин приложений Samsung Apps содержит большое количество программ различной функциональной направленности, где можно скачать и установить приложения на любой вкус: игры, новости, погода, видео.

Управлять телевизором очень легко при помощи пульта. Samsung SmartTV – это функциональный и хорошо проработанный центр развлечений для разных поколений.

Во время презентации выступили представители ТЦ «MediaPark Караташ» , которые рассказали, что все представленные модели Samsung SmartTV свободно продаются во всех торговых центрах «MediaPark» их можно приобрести как по пластиковым карточкам, за наличный расчет, так и в кредит. Гарантия на новые Samsung SmartTV составляет два года, а сервисные центры компании Samsung расположены по всему Узбекистану.

Нашему изданию представители завода-изготовителя также рассказали, что новые телевизоры Samsung SmartTV производятся на производственных линиях известного в Узбекистане производителя – компании Artel в Ташкенте. Ежегодно на линиях этого производителя производится до 60 тысяч телевизоров Samsung самых различных моделей. Теперь к ним прибавились и умные телевизоры серии Samsung SmartTV.

Осталось добавить, что стоимость новых телевизоров Samsung SmartTV варьируется от 5 до 10 миллионов сум, в зависимости от размера диагонали и модели. В течение одного-двух лет Узбекистан, как и все страны мира, полностью перейдет с аналогового на цифровое телевидение. С умными телевизорами Samsung SmartTV этот переход станет настоящим цифровым путешествием!

Автор: Александр Сучков