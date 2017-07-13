Электронная система для упрощения административных процедур будет внедрена с 2018 года

Президентом Республики Узбекистан 11 июля принято Постановление № ПП-3127 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы обеспечения безопасности дорожного движения».

В соответствии с постановлением Министерство внутренних дел совместно с Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций и Министерством юстиции разработают и с 1 января 2018 года внедрят электронную систему, обеспечивающую упрощение процедур оформления и рассмотрения дел об административных правонарушениях в сфере дорожного движения, учета соответствующих нотариальных действий, контроля за прохождением технического осмотра автотранспортных средств, а также оказания государственных услуг подразделениями безопасности дорожного движения.

С полным текстом Постановления Президента Республики Узбекистан № ПП-3127 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы обеспечения безопасности дорожного движения» можно ознакомиться здесь.

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