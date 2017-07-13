IUT внедрит OMR Card System в процесс проведения вступительных экзаменов

В целях оптимизации процесса проведения вступительных экзаменов начиная с 2017-2018 академического года Университет Инха в г. Ташкенте (IUT) внедрит OMR Card System (система распознавания оптических меток) в вступительные экзамены.

Данная инициатива Университета Инха в Республике Корея была обсуждена во время переговоров Ректора Университета Инха в г. Ташкенте (IUT) Сарвара Бабаходжаева с топ-менеджментом партнерского университета.

Ректор IUT Сарвар Бабаходжаев в начале июля посетил Инчхон и провел встречи с Президентом Университета Инха с г-жой Сунжа Чой (Soonja Choe), вице-президентом Университета Инкё Чеонг (Inkyo Cheong), деканом Университета Ёнг Ми Ан (Young-Mee Ahn).

В ходе встреч стороны обсудили вопросы проведения вступительных экзаменов на 2017-2018 академический год на высоком уровне.

По итогам проведенных переговоров, стороны договорились, что начиная с вступительных экзаменов 2017-2018 академического года будет внедрена система распознавания оптических меток, что повысит эффективность и прозрачность оценки экзаменационных листов при помощи специальной компьютерной системы в самой Республике Корее.

Для обеспечения большей объективности, Университет Инха в Республике Корея также направит в Узбекистан 13 своих представителей, которые будут напрямую ответственны за проведение вступительных экзаменов в Университет Инха в г. Ташкенте.

Напомним, что вступительные экзамены в Университет Инха в г. Ташкенте пройдут 20 и 21 июля 2017 года.

Источник: пресс-релиз