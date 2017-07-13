О рассмотрении обращений поступающих от физических и юридических лиц

С целью эффективного взаимодействия Центра электромагнитной совместимости и различных ведомств сферы связи в рамках рассмотрения обращений юридических и физических лиц Республики Узбекистан на качество предоставляемых услуг операторов сотовой связи, в январе 2017 года на Станции технического радиоконтроля ГУП «ЦЭМС» была создана группа занимающаяся рассмотрением данного рода проблем.

Работа группы обеспечила возможность установки объективной оценки работы сотовых операторов в рассматриваемом регионе с последующим устранением выявленных проблем.

За первое полугодие 2017 года по Республике с Единого портала интерактивных государственных услуг, Виртуального приёмного Президента Республики Узбекистан, а также Государственной инспекции по надзору в сфере связи, информатизации и телекоммуникационных технологий в ГУП ЦЭМС поступило и совместно с уполномоченными органами было рассмотрено 536 обращений на плохое качество предоставляемых услуг операторов сотовой связи. По каждому из поступивших обращений были проведены технические измерения и предложены меры устранения возникающих проблем.

Таким образом, смело можно утверждать, что в дальнейшее время все больше людей будут находить пути решения своих проблем при поддержке Государства, а сотрудники ГУП «ЦЭМС» будут и дальше вносить свой вклад в развитие нашей страны.

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