С мая 2018 года будет внедрена электронная система для упрощения оказания ряда государственных услуг

Президентом Республики Узбекистан 11 июля принято Постановление № ПП-3126 «О мерах по коренному совершенствованию деятельности органов внутренних дел в сфере миграционных процессов и оформления гражданства».

В соответствии с постановлением Министерству внутренних дел Республики Узбекистан совместно с Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан поручено разработать и внедрить с 1 мая 2018 года электронную систему, обеспечивающую упрощенную процедуру оказания государственных услуг, в том числе по выдаче биометрических документов, рассмотрению и оформлению документов для выезда за границу, получению постоянной и временной прописки, учету по месту пребывания, а также предоставлению адресно-справочной информации.

Также поручено в двухмесячный срок разработать и утвердить план мероприятий поэтапного оснащения районных (городских) подразделений миграции и оформления гражданства оборудованием и программным обеспечением электронного регулирования приема граждан по вопросам паспортной системы.

Согласно постановлению в структуре Главного управления миграции и оформления гражданства Министерства внутренних дел будет создано Управление электронных информационных систем основными задачами которого будет являться внедрение и развитие электронных систем оказания государственных услуг, в том числе по выдаче биометрических документов, рассмотрению и оформлению документов для выезда за границу, получению постоянной и временной прописки, учету по месту пребывания, а также предоставлению адресно-справочной информации, формирование и ведение интегрированной базы данных в области постоянной и временной прописки, учета по месту пребывания, выезда, въезда и пребывания в Республике, приема, выхода и утраты гражданства, предоставления политического убежища, а также обеспечение безопасности информационных систем и их бесперебойного функционирования и др.

С полным текстом Постановления Президента Республики Узбекистан № ПП-3126 «О мерах по коренному совершенствованию деятельности органов внутренних дел в сфере миграционных процессов и оформления гражданства» можно ознакомиться здесь.

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