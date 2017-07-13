В сфере связи, информатизации и телекоммуникационных технологий утверждены и введены в действие государственные стандарты Республики Узбекистан

Введены в действие следующие государственные стандарты Республики Узбекистан.

Постановлением Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации (агентство «Узстандарт») от 19.05.2017 № 05-847 утверждён и введен в действие государственный стандарт Республики Узбекистан O‘z DSt 3183:2017 «Сети телекоммуникаций. Оборудование пассивных оптических сетей доступа. Общие технические требования» (приказ Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций № 294 от 22 июня 2017 года);

Постановлением Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации (агентство «Узстандарт») от 26.05.2017 № 05-848 утверждён и введён в действие государственный стандарт Республики Узбекистан O‘z DSt 3184:2017 «Сети телекоммуникаций. Структура административного управления автоматически коммутируемой оптической сети. Общие требования» (приказ Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций № 289 от 21 июня 2017 года).

O‘z Dst 3183:2017 устанавливает общие технические требования к различным видам оборудования пассивных оптических сетей доступа.

Требования настоящего стандарта распространяются на разрабатываемое, изготавливаемое, модернизируемое, импортируемое и эксплуатируемое оборудование xPON и могут быть использованы при сертификации.

O‘z DSt 3184:2017 стандарт устанавливает общие требования к административному управлению в автоматически коммутируемой оптической сети.

Требования настоящего стандарта распространяются на идентификаторы, необходимые для административного управления в автоматически коммутируемой оптической сети.

С государственными стандартами можно ознакомиться на сайте stt.unicon.uz.

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