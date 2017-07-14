ESET: в Узбекистане активны вредоносные программы семейства CoinMiner

ESETпредставляет отчет об активности вредоносного ПО в Узбекистане в июне 2017 года, составленный при помощи облачной системы ESETLiveGrid.

Начиная с 27 июня десятки компаний в Европе, Азии и Америкепострадали от эпидемии трояна-шифратора Diskcoder.C (Petya). Источником заражения стала компрометация программного обеспечения для документооборота M.E.Doc,широко распространенного в украинских компаниях.

По данным системы телеметрии ESET, в первые дни эпидемии большинство отраженных атак зафиксировано на Украине (75,24% срабатываний антивирусных решений). Узбекистан минимально пострадал от эпидемии – меньше 0,01% срабатываний. Антивирусные продукты ESETNOD32 детектируют данную модификацию шифратора как Win32/Diskcoder.CTrojan.

В июне рейтинг киберугроз по Узбекистану возглавляют две вредоносные программы семейства CoinMiner. Они используют мощности компьютера для сложных вычислений, препятствуя работе пользователей. Отмечен также рост активности трояна JS/Chromex.Submelius, который используется злоумышленниками для перенаправления на веб-страницы с потенциально опасным контентом.

Глобальный рейтинг киберугроз возглавляет JS/Chromex.Submelius. Положительную динамику показал JS/Danger.ScriptAttachment – потенциально опасный код во вложениях электронной почты, позволяющий загрузить на компьютер другое вредоносное ПО. Сохраняет позиции в рейтинге рекламное ПО: JS/Adware.AztecMedia, JS/Adware.Imali и JS/Adware.Serhoxs.

В мае 17,98% пользователей ESETNOD32 из Узбекистана столкнулись с попыткой заражения их компьютеров вредоносным ПО.



ESET рекомендует игнорировать подозрительные сайты и ссылки, регулярно обновлять операционную систему и другие программные продукты, а также защитить ПК и мобильные устройства современным антивирусным ПО.

Рейтинг киберугроз по Узбекистану

Глобальный рейтинг киберугроз

Источник: пресс-релиз компании