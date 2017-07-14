Huawei и China Unicom совместно завершили первую в мире полевую проверку FDD Massive MIMO

Huawei совместно с China Unicom Group завершили первую в отрасли полевую проверку технологии Massive MIMO на базе FDD со спектром 20MHz для достижения максимальной пропускной способности сети в 697.3Mbps, что в 4.8 раз выше традиционного FDD LTE. Успешная проверка также продемонстрировала способность к инновациям обеих сторон.

Со стремитильным развитием интернет приложений, таких как видео с высоким разрешением и онлайн игр, в области MBB сетей возникают задачи, связанные с производительностью. Massive MIMO может помочь операторам значительно повысить сетевую производительность и улучшить опыт пользователя с помощью максимизации существующих площадок, что может помочь операторам значительно повысить производительность беспроводных сетей и спектральных ресурсов. Massive MIMO является лучшей технологией для эффективного использования спектра и это одно из ключевых решений в Эволюции 4.5G Huawei.

Решения Massive MIMO имеют три характерные черты: форма оборудования AAU, 3D технология формирования направленного сигнала на пользовательском уровне, многопользовательский MIMO

1. Форма оборудования AAU

Решение Massive MIMO требует широкомасштабные элементы АР и каналы RF трансиверов. Если RF и антенна установлены отдельно, то возможность технической реализации и уровень надежности системы становятся значительно ниже. AAU является решением Huawei интегрированной активной антенны, в котором, в целях обеспечения надежности Massive MIMO и повышения реализуемости проекта, интегрируются RF и антенна.

2. 3D технология формирования направленного сигнала на пользовательском уровне

Massive MIMO использует большой массив антенн в целях осуществления точного контроля ширины и угла луча в горизонтальном и вертикальном направлении, способствуя формированию 3D направленного сигнала на пользовательском уровне, таким образом улучшая покрытие сети и сокращая помехи в сети.

3. Многопользовательский MIMO

При точном формировании 3D направленного сигнала на пользовательском уровне, точной оценки канала и пользовательских алгоритмов Massive MIMO позволяет нескольким терминалам одновременно использовать одни спектрные ресурсы, таким образом повышая производительность сети.

Совместное полевое тестирование на базе спектра 20MHz с использованием коммерческих терминалов FDD LTE, показало, что скорость на среднем мобильном телефоне вырастает до 87Mbps, что может позволить пользователям гладко просматривать 4K видео с высоким разрешением. Тест также проверил сеть на пике скорости до 697.3Mbps, что в 4.8 раза выше, чем на традиционной FDD LTE.

Снимок при пиковой скорости

Согласно стандартам 3GPP, Release 10 определяет содержание мульти-антенной технологии с 8 портами в режиме TM9, Release 13 определяет содержание мульти-антенной технологии с 16 портами и Release 14 определяет содержание мульти-антенной технологии с 32 портами. В будущем с коммерциализацией терминалов, поддерживающих указанные выше протоколы, будет повышаться спектральная эффективность Massive MIMO. На базе существующего FDD LTE прототип Massive MIMO Huawei продолжит оптимизацию продуктов и развитие индустрии FDD LTE Massive MIMO.

Цао Минг, президент Линии FDD продуктов Huawei сказал: «Наша задача- принести операторам коммерческую ценность через инновационные технологии. Эта успешная полевая проверка между Huawei и China Unicom в очередной раз продемонстрировала инновационные возможности Эволюционной Технологии Huawei 4.5G. Продукт Huawei Massive MIMO имеет возможность модифицироваться до 5G, что может сохранить операторские вложения в наступающей эре 5G.»

Источник: пресс-релиз компании