IUT и Университетская клиника Инха намерены совместно развивать телемедицину

Университет Инха в г. Ташкенте (IUT) и Университетская клиника Инха (Республика Корея) будут сотрудничать в развитии сферы телемедицины и информационных технологий в сфере медицины.

Ректор Университета Инха в г. Ташкенте Сарвар Бабаходжаев и Президент Университетской клиники ИНХА г-ном Янг Мо Ким (Young-Mo Kim) подписали меморандум о взаимопонимании.

Ректор Университета Инха в г. Ташкенте Сарвар Бабаходжаев в ходе своего визита в г. Инчхон ознакомился с деятельностью Университетской клиники Инха и провел переговоры с ее руководством.

В ходе переговоров Сарвар Бабаходжаев и Янг Мо Ким выразили заинтересованность в расширении сотрудничества между сторонами по вопросам развитии направления по телемедицине, проработке возможности интеграции частного и образовательного сектора для предоставления медицинских услуг для населения Узбекистана с использованием ИКТ.

Стороны также договорились активно проработать вопросы по дальнейшему развитию сотрудничества Клиники с организациями и ведомствами Узбекистана под эгидой Университета Инха в г. Ташкенте.

По итогам переговоров был подписан меморандум о взаимопонимании между Клиникой Университета Инха и Университетом Инха в г. Ташкенте.

В рамках меморандума стороны намерены обмениваться информацией и проводить совместные исследования в сфере телемедицины и ИКТ в сфере медицины, а также организовать тренинги и программы обмена опытом для специалистов в сфере здравоохранения. Стороны также будут сотрудничать в организации академических конференций и симпозиумов по вопросам телемедицины и ИКТ в медицине.

Источник: пресс-релиз