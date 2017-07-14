Открытие обновленного офиса Ucell в Гулистане!

12 июля 2017 г. в центре Гулистана распахнул свои двери обновленный офис Компании Ucell. Будучи в нем, жители и гости города смогут воспользоваться всеми доступными сервисами компании.

Его открытие стало подарком к летнему сезону для всех абонентов предоплатной системы обслуживания, корпоративных клиентов Ucell, а также партнеров компании.Дизайн офиса был разработан в соответствии с международными стандартами группы компаний TeliaCompany, где основным направлением является сочетание лаконичного скандинавского стиля и национального колорита.

В торжественной церемонии открытия приняли участие менеджмент Ucell, почетные гости, клиенты и партнеры Компании.Новый дизайн и концепция офиса помогут передать абонентам мобильное настроение, динамичную атмосферу, высококлассное обслуживание, и, конечно же, новые технологии!

Руслан Урунов, Руководитель регионального офиса «Ucell – Guliston»: «Сырдарьинская область, является крупным индустриальным и центром, и занимает важное место в экономическом развитии страны. И нам очень приятно способствовать развитию нашего региона, с населением в более800 тысяч человек. Компания развивает сеть и улучшает качество, а это способствует тому что все больше людей в нашем регионе пользуются мобильным интернетом, а также могут оценить различные услуги по доступным ценам. От души хочу поблагодарить наших абонентов за доверие, за наше многолетнее партнерство, которое, служит главным источником вдохновения для новых мобильных решений от Ucell».

Клиенты в Сырдарьинском регионе выбирают Ucell за качество связи и обслуживание, за доступные цены, а также за то, что компания обеспечивает связью людей даже в труднодоступных местах. Также в Гулистане работают 53мульти-бренд точки по всему региону и сеть моно-бренд точек насчитывает 7. На сегодняшний день в офисе работают 14 сотрудников, которые обслуживают в месяц около более 300 тысяч абонентов.

Новый офис Ucell расположен по адресу ул. Узбекистан, д. 40 и работает с 09:00 до 18:00 (в субботу – до 17:00), 6 дней в неделю, без обеденных перерывов. Также хотим отметить что в обновленном офисе внедрена система электронной очереди, которая упростить и ускорить процесс обслуживания абонентов.

Источник: пресс-релиз компании

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