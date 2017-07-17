Cisco представила серверы пятого поколения для системы унифицированных вычислений Cisco UCS

Анонсировано следующее поколение серверной системы, которую эксплуатируют более 60 тыс. заказчиков. Линейка Cisco Unified Computing System™ (Cisco UCS®) M5 — это новые системы и ПО, которые позволяют распространить возможности унифицированных вычислений на задачи с большими объемами данных и приложения, функционирующие на границе сети, а также на распределенные прикладные архитектуры следующего поколения.

Это не сервер. Это система

Для создания более эффективной операционной модели ЦОД Cisco использует уникальный подход к организации вычислений, делая ставку на архитектурные основы, взаимодействие с партнерами и ускоренное внедрение заказчиками систем Cisco UCS. Заказчики Cisco UCS уже ощутили преимущества такой всеобщей системной концепции: издержки администрирования и управления уменьшились на 63%, сокращение сроков предоставления новых прикладных сервисов достигло 83%.

«Укрепляя свою конкурентоспособность за счет аналитики реального времени и ускорения принятия решений, организации осознают необходимость нового подхода к инфраструктуре ЦОД, — считает Лиз Чентони (Liz Centoni), старший вице-президент и генеральный менеджер подразделения компании Cisco, занимающегося разработкой вычислительных систем. — Наша уникальная унифицированная архитектура обеспечивает заказчикам гибкость, необходимую для реализации облачных возможностей в локальной среде, а наша новая серверная линейка способствует ускорению работы приложений».

Универсальность

Разработанные на базе новых процессоров Intel® Xeon® Scalable, серверы UCS M5 с увеличенным вдвое, по сравнению с системами предыдущего поколения, объемом памяти способны обрабатывать значительно больше задач. Проведенные в лабораториях Cisco тесты показали, что производительность серверов UCS M5 на 86% выше, чем у предыдущего поколения UCS, а это существенно облегчает работу с такими задачами, оперирующими большими объемами данных, как аналитика реального времени и вычисления по модели in-memory. Серверы Cisco UCS M5 вписали еще одну страницу в историю наращивания производительности приложений, где на счету компании уже зафиксировано 6 мировых рекордов в тестах с различными задачами по обработке больших объемов данных. Еще больше увеличивая эффективность вычислений, Cisco сегодня представила блейд-серверы с рекордной плотностью графических процессоров (GPU).

Линейка северов нового поколения M5

Блейд-сервер Cisco UCS B200 M5 — основная «рабочая лошадка» ЦОД. При половинной ширине модуля B200 обеспечивает производительность, универсальность и плотность, необходимые для многоуровневых и распределенных приложений. Поддерживая 2 процессора GPU, сервер опережает по плотности другие блейд-серверы общего назначения с половинной шириной модуля.

— основная «рабочая лошадка» ЦОД. При половинной ширине модуля B200 обеспечивает производительность, универсальность и плотность, необходимые для многоуровневых и распределенных приложений. Поддерживая 2 процессора GPU, сервер опережает по плотности другие блейд-серверы общего назначения с половинной шириной модуля. Блейд-сервер Cisco UCS B480 M5 . Ведущие показатели производительности, универсальности и плотности делают сервер подходящим для различных задач — от критичных корпоративных приложений, интенсивно использующих память, до виртуализованных задач с применением распределенных баз данных.

. Ведущие показатели производительности, универсальности и плотности делают сервер подходящим для различных задач — от критичных корпоративных приложений, интенсивно использующих память, до виртуализованных задач с применением распределенных баз данных. Стоечный сервер Cisco UCS C220 M5 — самый универсальный высокоплотный двухпроцессорный сервер общего назначения для корпоративных инфраструктур и приложений. Сервер отличается высокой производительностью и эффективностью, предназначается для различных задач, включая виртуализацию, совместную работу и приложения без виртуализации (bare-metal applications).

— самый универсальный высокоплотный двухпроцессорный сервер общего назначения для корпоративных инфраструктур и приложений. Сервер отличается высокой производительностью и эффективностью, предназначается для различных задач, включая виртуализацию, совместную работу и приложения без виртуализации (bare-metal applications). Стоечный сервер Cisco UCS C240 M Сервер корпоративного класса, оптимизированный для хранения данных и операций ввода-вывода, основное применение: аналитика больших данных, программно-определяемое хранение данных и приложения без виртуализации.

Сервер корпоративного класса, оптимизированный для хранения данных и операций ввода-вывода, основное применение: аналитика больших данных, программно-определяемое хранение данных и приложения без виртуализации. Стоечный сервер Cisco UCS C480 M Сервер С480 построен на основе инновационной модульной архитектуры и обеспечивает вертикальную масштабируемость для баз данных, функционирующих по модели in-memory, аналитики больших данных, виртуализации, VDI и невиртуализированных приложений. Втрое увеличены как количество поддерживаемых GPU (до шести), так и дисковая емкость (до 32 дисков).

Cisco Enterprise Cloud Suite — расширенный функционал оптимизации и автоматизации инфраструктуры

По мнению экспертов компании IDC, основной фактор, стимулирующий совершенствование ИТ-операций и аналитики — необходимость улучшения планирования и использования инфраструктурной емкости. Появление Cisco UCS Director 6.5 с добавлением менеджера оптимизации Cisco Workload Optimization Manager дало заказчикам возможность реализовать мультиоблачные стратегии с высочайшей производительностью, наращивая при этом эффективность локальных ИТ-операций.

UCS Director5 позволяет с централизованной консоли выполнять 80% операционных задач ЦОД. В данной версии возможности автоматизации выходят за пределы инфраструктуры: реализованы автоматизация нативных функций PowerShell, мобильность виртуальных машин в ЦОДах vCenter и поддержка консоли VMware VMRC. Также усовершенствована автоматизация для FlexPod и Cisco HyperFlex™, добавлена поддержка серверных линеек UCS M5 и UCS S.

позволяет с централизованной консоли выполнять 80% операционных задач ЦОД. В данной версии возможности автоматизации выходят за пределы инфраструктуры: реализованы автоматизация нативных функций PowerShell, мобильность виртуальных машин в ЦОДах vCenter и поддержка консоли VMware VMRC. Также усовершенствована автоматизация для FlexPod и Cisco HyperFlex™, добавлена поддержка серверных линеек UCS M5 и UCS S. ПО оптимизации рабочей нагрузки Workload Optimization Manager решает задачи координации потребностей приложений и возможностей инфраструктуры в локальных и мультиоблачных конфигурациях, в том числе за счет применения технологий аналитики. Глубокая интеграция с компонентами Cisco UCS (шасси, блейд-модули, модули ввода-вывода, коммутаторы fabric interconnect) позволяет заказчикам уменьшать издержки благодаря оптимизации вычислительных ресурсов для виртуализованных и облачных сред. Последняя версия Cisco UCS Director5 также интегрирована с Workload Optimization Manager, что дает возможность автоматически создавать виртуальные машины и конфигурации физических серверов с помощью UCS Director, после чего Workload Optimization Manager перемещает ресурсы для обеспечения производительности и экономической эффективности приложений.

Источник: пресс-релиз компании