Колхозы Израиля, вайны, блокчейн, 3D-принтер и другие темы на Startup Mix #32

На Startup Mix #32 был внедрен новый формат: помимо IT-темы, появились новые секции — hardware и green-проекты. Обсуждали создание инновационного технопарка, говорили о «блокчейне», выясняли, нужен ли рынку еще один «купонатор», посмотрели на 3D-принтеры, разработанные студентами, и лично познакомились с отечественными «вайнерами».

Ширин Исмаилова представила новый купонатор, ориентированный на сферу оффлайн — Kuponium.

«Мы пойдем офлайн-путем», — решили в Kuponium, и, в отличие от канувших в Лету malina.uz, megaskidka.uz и других скидочных проектов, сделали ставку на людей из реальной, а не виртуальной реальности, а процесс распространения купонов доверили торговым точкам с большим трафиком, — именно там сконцентрирована основная целевая аудитория, которой на блюдечке преподносится возможность неоднократно сэкономить при шоппинге, купив за 9 990 сумов Kuponium — небольшую книжечку из десяти купонов на скидку в магазинах, местах развлечений и точках оказания услуг. Купоны действительны в течение месяца с момента выпуска, срок их действия указывается на каждой странице и оборотной стороне книжечки.

Каждый месяц список партнеров обновляется, чтобы охватить максимум сфер и сделать скидочную эйфорию интересной каждому. До 10 августа каждый обладатель Купонатора может сэкономить, посетив следующие места:

Samarqand Darvoza — 10% скидка в 18 магазинах одежды и косметики

Home Market — 100 000 сум в подарок на любой габаритный товар в детском отделе (коляски, ходунки, автокресла, кроватки)

Chekhov Sport Clubs, Tashkent — 2 пробных занятия в подарок

Quest Rooms — 20% скидка на одну игру

L’OCCITANE en Provence — 50 000 сум в подарок за каждые 300 000 сум в чеке

Garderobe Дисконт — ваучер на 50 000 сум при покупке от 500 тысяч сум

Garderobe Exclusive For Woman — 10% скидка

RedTag — 30 000 сум в подарок при покупке товара на сумму от 250 000 сум

Bruno Coffee — при покупке одного кофе второй в подарок

Детский развлекательный центр Playme — 50% скидка на XD Cinema

Сегодня Kuponium распространяется на кассах некоторых филиалов сети korzinka.uz, в ближайшем будущем будут подключены другие торговые точки с нескончаемым покупательским потоком.

По словам Ширин, Kuponium — вспомогательный, но эффективный инструмент для traffic builder. Партнеры Kuponium, готовые предоставить скидку, участвуют в проекте бесплатно. Для них Kuponium потенциально может стать мостиком, благодаря которому новые клиенты примут решение совершить покупку или воспользоваться услугой, а широкий выбор партнеров может сделать проект востребованным (срочно захотелось в Chekhov Sport Clubs и L’OCCITANE en Provence).

Хондамир Муслимов, консультант Kuponium, считает запуск своевременным, так как клиент созрел, готов экономить и согласен поглощать скидочные акции.

Said Abdunabiev давно руководит аутсорсинговой компанией и имеет опыт успешных решений для российского и западного рынка, а в Узнете до сих пор помнят некогда культовый проект Doda.uz. Саид рассказал об особенностях технической составляющей при запуске IT-стартапа и о том, как набрать команду, которая действительно сделает продукт.

Главное — не пилить ПРОЕКТ, а делать ПРОДУКТ, находиться в постоянном контакте с заказчиком, который поможет прочувствовать маркетинговую составляющую. Чисто техническая сторона вопроса, безупречно исполненная, не приведет к успеху проекта, если разработчики не вникнут в его суть.

Саид проанализировал опыт Doda.uz — портала с множеством сервисов, который взлетел, но был вынужден закрыться. «Мы ударились в техническую сторону и делали проект, который легко масштабировался и выдерживал нагрузки. А надо было делать продукт, сконцентрировавшись на некой главной фишке, с которой Doda.uz безошибочно ассоциировался бы у юзеров, как mail.ru — с почтой, а yandex — с поиском». Расфокусировка и отсутствие ключевой идеи в итоге привели к тому, что крупный прорывной проект, поставивший перед собой решение многих задач и внедрение «лишних» сервисов, показав возможности окупаемости даже на сыром рынке рекламодателей, был закрыт.

Идея должна иметь четкий бизнес-план и стабильные финансовые вливания. А если для ее реализации нет готовой команды, которая будет работать без сна и отдыха, можно отдать техническую сторону на аутсорс. Это дорогое решение, но оно рентабельно в краткосрочной перспективе, если у вас есть шикарная бизнес-идея, но не хватает компетенций для ее воплощения.

К торможению стартапов ведет масса причин. Разработчики предпочитают пилить свое, изобретая велосипед, и зачастую игнорируют готовые решения. Для быстрого старта проекта достаточно бесплатного движка типа WordPress, Magentо, сервиса почтовых рассылок Mailchimp, бесплатных сервисов аналитики. Так в свое время сделали в MyTaxi, получив стабильно работающие платформы с широкими возможностями, сильной службой поддержки, а этого вполне достаточно на момент старта и запуска. В будущем ничто не мешает проекту наращивать возможности и совершенствовать площадку.

Спикер считает, что имеет смысл воплощать в Узнете удачно работающие бизнес-модели, выстрелившие у ближайших соседей (Казахстан, Кыргызстан, Россия), анализировать их опыт, но не клонировать, а локализовать для нашего рынка с учетом его особенностей.

Команда Саида открыта к сотрудничеству. Они выбирают проекты к реализации, и, в случае, если ваша идея им понравится, готовы воплотить ее технически в сжатые сроки — от 2 до 4 недель.

О будущем видеоконтента и видеоблогинга, целях и нюансах продвижения рассказала команда Go.uz — Сардор Салямов, Камал Юсупов, Акбар Юсупов.

В инстаграме у Go.uz 36 тысяч подписчиков, на странице в Фейсбук — свыше 26 тысяч подписчиков, канал на Youtube.com набирает обороты. Тема видеороликов крутится вокруг «Простой жизни простых Ташкентских ребят».

Видеоблогинг, давно ставший мировым трендом, изо всех сил пытается развиваться и у нас. Среди причин недостаточного развития вайнеров у нас называют плохое качество интернета. Первые ласточки в лице Go.uz и их немногочисленных коллег практикуют оригинальную подачу качественного авторского контента.

Go.uz родился на чистом энтузиазме, в качестве хобби и как возможность продолжать стебаться и креативить. Потому что раньше ташкентские ребята играли в КВН, а Go.uz — отличная площадка для того, чтобы транслировать продукты своего творчества широкой аудитории. По задумке, Go.uz создан для юных подростков в возрасте от 13 до 15 лет, но аудитория неожиданно подросла, и, по данным неумолимой статистики, основные зрители Go.uz — люди от 25 до 40 лет.

К команде Go.uz относятся серьезно: пригласили на Startup Mix, а недавно они участвовали в пресс-туре на завод GM Usbekistan в компании журналистов и блогеров, ходили с видеокамерой на селфи-палке и вели прямой репортаж с места событий. В активе Go.uz уже есть опыт коммерческих видеопроектов, сделанных совместно с рекламными агентствами для местных брендов. Ставку делают на скрытую рекламу, поскольку она более органична в контексте независимого блогерства, тогда как создание качественных рекламных роликов требует больших финансовых вливаний. При первой же возможности их потратят на профессиональное оборудование, поскольку парни с головой ушли в Go.uz, оставив официальную работу, и стремятся воплотить свою давнюю (одну на всех) мечту — снимать кино и сниматься в нем.

В секции Hardware-проектов студенты Ташкентского государственного технического университета Алибек Джуманиёзов, Бобурбек Нематов и Бекзод Тухтамуродов рассказали об аддитивных технологиях и путях их развития, представили свой проект по производству 3D-принтеров, которые сами же и разрабатывают, и продемонстрировали уже созданные детали изделий.

Сфера применения 3D-печати распространяется на многие сферы: науку, промышленность, медицину, строительство. Проблема дороговизны сырья — одна из причин того, что широкое распространение 3D-принтеров и их практическое применение в Узбекистане откладывается на неопределенный срок. Себестоимость готового изделия неоправданно высока, но ребята прогнозируют: в 2020 году стоимость полимеров снизится, и тогда Additive manufaсturing и его результаты станут рентабельными, поскольку стоить будут дешевле (или на уровне) оригинала. А пока студенты самостоятельно собрали функционирующий 3D-принтер, использовав для его производства только местное сырье (за исключением электроники).

Команда Additive manufaсturing представила стратегию развития на ближайшее будущее. Осталось только найти инвестора, финансы которого ускорят процесс внедрения 3D-принтеров в нашу жизнь. Итак, в планах:

Реализация 3D-принтеров для частного пользования

Создание центров быстрого прототипирования

Разработка и реализация промышленного оборудования различного назначения, в том числе по специальным предложениям

Экспорт всех вышеперечисленных продуктов за рубеж

Контакты разработчиков: +998 90 326 48 25 (Жуманиязов Алибек), + 998 94 630 36 70 (Неъматов Бобурбек) и +998 90 924 94 95 (Тухтамуродов Бехзод).

Обсуждение Положения об Инновационном центре по поддержке разработки и внедрения информационных технологий «Mirzo Ulugbek Innovation Center» продолжается виртуально. А на Startup Mix на вопросы участников отвечали генеральный директор Центра инноваций и промышленной кооперации Санжар Саидходжаев и старший менеджер по финансово-экономический вопросам Шухрат Усманов.

Обсуждали вопросы регистрации резидентов, порядок и сроки рассмотрения заявок, формат подачи бизнес-плана, критерии отказов, льготы для резидентов, взаимные обязательства резидентов, дирекции и налоговой службы. Замечания, полученные в ходе этой и предыдущей встреч, обсуждаются, учитываются, на их основании вносятся поправки в проект. Это касается и прогнозируемой цифры годовой прибыли, и применения принципа экстерриториальности в пределах страны, когда резиденты могут размещаться по всей территории республики.

Воссоздание белоруской модели было признано наиболее приемлемым для нашей страны. Ожидаемые результаты, прогнозируемые на 2021 год, выглядят оптимистично: более 600 компаний-резидентов Центра, объем экспорта — свыше 30 млн. долларов (в настоящее время 3,3 млн. долл.), создание более 10 тысяч новых рабочих мест и увеличение доли ИКТ в ВВП страны до 4% (сегодня эта цифра составляет 1.9%).

В секции Green-проектов выступила Саида Юсупова и рассказала о зеленых технологиях в кибуцах на примере Израиля.

Саида провела аналогию между Израилем и Узбекистаном, отметив схожие проблемы в регионах, климатические условия, потенциал для возобновляемых источников энергии. Опыт Израиля будет полезен в прикладном значении, самостоятельно или в сотрудничестве с Израилем, используя возможности местных ресурсов для развития и внедрения инновационных решений.

Кибуц — это колхоз, но инновационный, в рамках которого сельское хозяйство развивается на инновационном уровне. На базе кибуц строятся информационные, исследовательские центры, которые являются катализаторами инноваций: они генерируют активность и создают проекты, привлекают финансирование, развивают эко- и энерготуризм.

Мы совершили виртуальный тур по кибуцам Израиля, расположенным, преимущественно, на юге страны, в пустынной ее части, изначально — без воды и электричества и без выхода к морю (все как у нас). Тем не менее, на базе кибуц строят фермы для разведения ценнейших водорослей haematococcus, 1 кг. которых стоит 10 тыс. долларов и применяется в медицине и косметологии. В них добывают самую дорогую ($ 5 тыс долларов за кг.) в мире черную икру и разводят мальков осетровых рыб, а экономически выгодный робот-дрон в кибуце Кетура занимается очисткой солнечных панелей, чем повышает их эффективность.

Кибуцы зарабатывают на эко-туризме: надо возвести и аутентично оформить жилище, и сдавать его за 150 евро в сутки. Или запустить сельхоз-тур, в экстремальных условиях засухи, а потом пригласить гостей в 3D-кинотеатр. Так делают в Интерактивном с/х центре Vidor.

В Узбекистане созданы все условия для внедрения бесценного опыта израильских кибуц: есть бескрайние неосвоенные пустынные территории, в которых отсутствуют вода и электричество. Дело за малым…

Алишер Юсупов из Brand.uz выступил с вводной темой о блокчейне. И был неумолим: «вопрос не в том, будет ли блокчейн внедряться в Узбекистане, а в том, когда это произойдет». Несмотря на бурный интерес к теме, среди участников нашелся лишь один обладатель криптовалюты. Будем считать, это вопрос времени.

Блокчейн — это регистратор новой эры, технология, которая организует и хранит информацию необычным образом. Если проводить аналогии, то нотариус — это устаревший, совсем неэффективный аналог блокчейна. Он дорого стоит, плохо масштабируется, требует помещения, и, главное, он — человек, а значит, способен на ошибку.

Другое дело — блокчейн. В нем цифровые записи объединяются в «блоки», которые потом криптографически и хронологически связываются в «цепочку» посредством сложных математических алгоритмов. Каждый блок связан с предыдущим и содержит в себе набор записей, а новые блоки всегда добавляются строго в конец цепочки.

Факторы, которые аргументируют преимущества блокчейн как хранителя информации:

Прозрачность. Доступ ко всей истории событий — денежным переводам, соглашениям и другим записям — всегда открыт всем участникам системы.

Доступ ко всей истории событий — денежным переводам, соглашениям и другим записям — всегда открыт всем участникам системы. Децентрализованность . История транзакций хранится у каждого участника на жестком диске, а не на каком-то главном сервере.

. История транзакций хранится у каждого участника на жестком диске, а не на каком-то главном сервере. Анонимность. Для работы в блокчейне не нужно раскрывать свою личность.

Для работы в блокчейне не нужно раскрывать свою личность. Равноправие. В блокчейне нет администраторов или хранителей информации, а у всех участников одинаковый статус и возможности.

В блокчейне нет администраторов или хранителей информации, а у всех участников одинаковый статус и возможности. Безопасность. Никто не подделает и не подменит зафиксированную в блокчейне информацию. Можно быть уверенным, что она достоверна.

Никто не подделает и не подменит зафиксированную в блокчейне информацию. Можно быть уверенным, что она достоверна. Вознаграждение. Технология, делающая участие экономически выгодным

В основе блокчейна — технология доверия, основанная на ключевом свойстве системы — распределенности. Не существует единого места, где хранятся все записи реестродержателя или банка, так как реестр хранится одновременно у всех участников системы, обновляется и распределяется автоматически.

Сфера применения блокчейнов повсеместна. Она сделает многие процессы прозрачными и надежными, исключив негативные моменты. Следующие выборы в США будут происходить посредством блокчейна, в любых посреднических услугах блокчейн устраняет необходимость человека-посредника, связывая клиента и исполнителя напрямую, в ипотечном бизнесе информация обновляется в режиме реального времени, а интернет вещей становится доступным и понятным.

Блокчейну учат. В университетах — в Stanford University и University of California, Berkeley. Нам доступны курсы на Coursera.org.

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