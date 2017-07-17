Президент ознакомился с деятельностью Управления охраны Главного управления внутренних дел города Ташкента

Президент нашей страны Шавкат Мирзиёев 15 июля посетил Юнусабадский район города Ташкента.

Глава нашего государства ознакомился с деятельностью Управления охраны Главного управления внутренних дел города Ташкента.

Осуществляются кардинальные реформы в системе внутренних дел нашей страны. По инициативе главы государства создается новая система, предусматривающая проживание инспекторов профилактики в махалле, где они работают, их тесное взаимодействие со сходами граждан. Сотрудники органов внутренних дел обеспечиваются жильем, автомобилями и современными техническими средствами.

В сферу внедряются современные информационно-коммуникационные технологии, что играет важную роль в укреплении мира и спокойствия, охране общественного порядка. Создается единая оптоволоконная сеть, соединяющая все опорные пункты органов внутренних дел.

Глава нашего государства 8 июля в ходе поездки в Наманганскую область в служебном кабинете инспектора профилактики махалли «Орзу» Намангана через видеоконференцсвязь провел диалог с сотрудниками Хивинского районного отдела внутренних дел Хорезмской области.

В Управлении охраны Главного управления внутренних дел города Ташкента также используются современные информационно-коммуникационные технологии для обеспечения общественной безопасности. В главном управлении организуется центр ситуационного управления «Безопасный город». Центр с применением геоинформационных технологий будет управлять и координировать действия служб безопасности дорожного движения, пожарной безопасности, службы охраны, патрульно-постовой службы и других служб. Эта работа будет осуществляться с помощью средств наружного видеонаблюдения и современной сигнализационной техники, установленных на рынках, в образовательных и медицинских учреждениях, гостиницах, на улицах и в других общественных местах. Это будет способствовать предупреждению и оперативному раскрытию преступлений и правонарушений.

Система обеспечения мира и спокойствия должна соответствовать требованиям современности, сказал глава нашего государства. Для организации эффективной работы необходимо в совершенстве овладеть ее возможностями и поэтапно внедрять в практику.

Президент нашей страны отметил необходимость апробации данного центра управления в течение двух лет, повышения знаний сотрудников внутренних дел об информационных технологиях, наладить подготовку соответствующих кадров в Ташкентском университете информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий и Университете Инха в Ташкенте, наладить слаженную работу системы и внедрить ее во всех городах нашей страны.

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