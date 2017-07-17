Трое из первых выпускников смогут получить степень магистра в Южной Корее

Трое выпускников Университета Инха в г. Ташкенте (IUT) получат возможность пройти обучение в магистратуре в Университете Инха в Республике Корея.

IUT и Университет Инха в Республике Корея договорились запустить программу обучения выпускников Университета Инха в г. Ташкенте в Республике Корея во время переговоров Ректора IUT Сарвара Бабаходжаева с руководством южнокорейского вуза.

В соответствии с договоренностями с 2019-2020 академического года трое студентов, которые прошли обучение по программе бакалавриата IUT, смогут получить степень магистра в Университете Инха в Республике Корея.

Отметим, что студенты получат возможность получить образование в Южной Кореи по рекомендации администрации Университета Инха в г. Ташкенте. По окончанию обучения, они будут приняты на работу в IUT.

Напомним, что сейчас 99 студентов четвертого курса факультета «Компьютерный и программный инжиниринг» проходят обучения в Университете Инха в Республике Корея. Они будут обучаться в Южной Кореи в течение двух семестров – до декабря 2017 года.

Источник: пресс-релиз