В Детских оздоровительных лагерях АК “Узбектелеком” отдохнут более 3000 детей со всего Узбекистана

14 июля в детском оздоровительном лагере “Алоқачи” филиала «ТШТТ» АК “Узбектелеком” прошла спартакиада среди детей по веселой эстафете, футболу и волейболу, а также конкурс детских рисунков и сочинений на тему «Моя семья».

Со стороны профсоюзного комитета и руководства филиала «ТШТТ» АК “Узбектелеком” победителям и призерам были вручены дипломы, грамоты и подарки.

Акционерная компания “Узбектелеком” имеет четыре Детских оздоровительных лагеря при Бухарском, Джизакском, Кашкадарьинском региональных филиалах и филиале “ТШТТ”.

Детский оздоровительный лагерь “Ёш алоқачи” Бухарского филиала АК “Узбектелеком” расположен по адресу: Бухарская область, кишлак Моҳихоса на границе г. Бухара. В летнем сезоне в этом лагере отдохнут 480 детей.

Детский оздоровительный лагерь “Алоқачи” филиала «ТШТТ» АК “Узбектелеком” расположен по адресу: Ташкентская область, Бустонлыкский район, посёлок Сойлиқ. За четыре смены в этом сезоне отдохнут 1400 детей, в том числе в 1-ой и 4-ой сменах отдохнут 120 детей из Республики Каракалпакстан и Хорезмской области.

Детский оздоровительный лагерь “Алоқачи” Джизакского филиала АК “Узбектелеком” расположен по адресу: Джизакская область. Зааминский район, Кишлак Етти Кечув. За 4 смены в этом году в лагере отдохнут 480 детей.

Детский оздоровительный лагерь “Алоқачи” Кашкадарьинского филиала АК “Узбектелеком” расположен по адресу: Кашкадарьинская область, Китабский район, кишлак Қайнар. За 4 смены в этом году в лагере отдохнут 480 детей.

За четыре смены этого года, в Детских оздоровительных лагерях АК “Узбектелеком” отдохнут и наберутся здоровья 3000 детей со всех регионов Узбекистана.

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