Кабинет Министров принял Постановление по организации и проведению Недели «ICTWEEK UZBEKISTAN»

5 июля 2017 года принято Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан за №466 «О МЕРАХ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ НЕДЕЛИ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ «ICTWEEK UZBEKISTAN».

Постановление направлено на дальнейшее стимулирование развития сферы ИКТ и рынка программных продуктов, демонстрации возможностей и преимуществ, полученных от внедрения системы «Электронное правительство» в Узбекистане, а также ставит целью развитие сферы ИКТ и расширение международного сотрудничества.

Документ включает в себя ряд положений и разрешительных актов, каждый из которых призван оказать полномасштабное содействие в проведении и организации Недели ИКТ на качественно высоком уровне.

В частности, принято решение:

разрешить органам государственного и хозяйственного управления, органам исполнительной власти на местах в рамках Недели ИКТ, в порядке исключения, заключать прямые договоры с отечественными компаниями в сфере информационно-коммуникационных технологий — участниками Недели ИКТ на приобретение, разработку и оказание услуг по созданию информационных систем, ресурсов, баз данных и других программных продуктов без проведения тендерных (конкурсных) торгов;

АО «НВК «Узэкспоцентр» предоставить Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан льготные расценки для выставочных площадей и оборудования в рамках проведения Недели ИКТ;

рекомендовать Союзу молодежи Узбекистана организовать участие на мероприятиях Недели талантливой и одаренной молодежи, проживающей в регионах республики, в целях ознакомления с проводимыми реформами в области ИКТ.

В рамках постановления также отдельное внимание уделено освещению мероприятия в ведущих СМИ Республики. Так, Национальной телерадиокомпании Узбекистана, Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан, Национальному информационному агентству Узбекистана, хокимияту города Ташкента рекомендовано обеспечить широкое освещение мероприятий Недели ИКТ в СМИ, в том числе через доступные для зарубежных пользователей информационные ресурсы.

Соблюдение общественного порядка и мер пожарной безопасности в местах проведения Недели ИКТ возложено на Министерство внутренних дел Республики Узбекистан.

Контроль за исполнением постановления возложен на Информационно-аналитический департамент по вопросам культуры, информационных систем и телекоммуникаций Кабинета Министров Республики Узбекистан.