UZMOBILE организовал льготный доступ к ресурсам «ZiyoNET»

Национальный оператор мобильной связи Узбекистана UZMOBILE предоставляет полезную услугу «ZiyoNET» для молодежи, представляющую собой организацию доступа к образовательным и познавательным ресурсам, направленных на повышение интеллектуального уровня молодежи и подрастающего поколения.

Международный опыт показывает, что, несмотря на огромную пользу современных интернет-технологий, всё чаще в интернет среде молодежь подвергается различным опасностям, влиянию идеологии, направленной на разжигание межнациональной розни, пропаганде насилия, экстремизма и другим негативным действиям.

Для защиты своих детей, родители зачастую отказываются предоставлять детям доступ к сети Интернет. Но при этом, ребенок лишится возможности пользоваться полезной части Интернета: образовательных, познавательных ресурсов, электронных библиотек, а также ресурсов, в которых он может проявлять свой талант, получить и делиться опытом в интересующийся ему темах, узнать последние новости, происходящих в стране и в мире.

Есть родители, которые понимают и полезную сторону сети Интернет и соответствующих рисков. Данная категория пользователей обычно используют различные системы «родительского контроля», блокирующие доступ к определенным ресурсам, включенным в «черный список». Но этот метод не всегда оправдывает себя – во-первых, только за один день в сети Интернет появляются несколько тысяч вредоносных сайтов, и нет гарантии, что система покрывает все эти ресурсы, во вторых, современные дети более продвинуты с точки зрения владения технологиями, чем их родители, и могут обходить установленные ограничения.

В целях создания для подрастающего поколения благоприятной среды в сети Интернет с доступом на образовательные, познавательные и прочие полезные сайты, в целях эффективной защиты молодежи от негативного влияния информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, а также исходя из международного опыта развитых стран, Национальный оператор мобильной связи UZMOBILE внедрил специальную серию тарифных планов и дополнительных услуг по созданию безопасного доступа к полезному контенту для массового пользования в мобильной сети.

Данные услуги и тарифы были разработаны основываясь на опыте внедрения в течение нескольких лет льготного тарифного плана «ZiyoNET» для юридических лиц, действующего в образовательных, информационно-библиотечных и других научных и культурно-просветительских учреждениях.

В рамках данных тарифных планов будет предоставлен доступ к Единому реестру информационных ресурсов (ЕРИР) сети «ZiyoNET», выступающему в роли «белого списка», включающего в себя научно-образовательные, духовно-просветительские и другие ресурсы познавательного характера как национального, так и зарубежного сегмента сети Интернет. При внедрении данных тарифных планов, помимо полезности для молодежи, акцент был сделан еще на их ценовую доступность.

При подключении к тарифным планам «ZiyoNET» предоставляется доступ к внешним сайтам сети Интернет включенных только в ЕРИР. Благодаря этому любой абонент UZMOBILE со смартфоном может получить доступ к национальной образовательной сети на льготных условиях.

На данный момент ЕРИР включает в себя около 3 тыс. ресурсов, по таким направлениям, как образование, культура, спорт, бизнес, медицина, развлечение, а также есть отдельная категория «для самых маленьких». Данный список постоянно обновляется, на основе анализа национального и зарубежного сегмента сети Интернет, а также на основе предложений пользователей.

Организаторы данной инициативы призывают пользователей предложить новые интересные и полезные для молодежи ресурсы, а также создавать полезные информационно-познавательные ресурсы. Для этого, в рамках портала «ZiyoNET» предоставляется возможность абсолютно бесплатного создания собственного веб-сайта.

Данная работа является одним из результатов проводимой работы в рамках Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах и Государственной молодежной политики.

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