4T4R – Фундамент связи, близкой к 5G сети

Во всем мире операторы, сталкиваясь с задачами, связанными с необходимостью поддержки радикально увеличившейся пропускной способности, в основном больших объемов видео-трафика, проходящего через их сети, находятся в поисках ответов, которые помогут им предоставлять связь, близкую к 5G в условиях 4.5G.

Между 2016 и 2021 проектируется рост Мобильного Live video в 39-кратном размере, и, согласно 11-му индексу Сетевой Мобильной Визуализации Cisco, к 2021 году мобильное видео будет составлять 78% всего трафика.

Потенциальные возможности скорости и покрытия 5G облегчит деятельность операторов, но сама реализация 5G откладывается на несколько лет с усилиями, направленными на тестирование и стандартизацию, которые только начинают набирать обороты. То что нужно сейчас это удовлетворить требования сети с помощью освоенных технологий. Хорошая новость в том, что 5G всегда рассматривался как наступающая эволюция 4G и многих других технологий, которые были разработаны, чтобы расширить возможности 4G.

Источник: пресс-релиз компании