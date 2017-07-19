Совершенствовать налоговое администрирование в Узбекистане необходимо с активным применением ИКТ

Президентом Республики Узбекистан 18 июля принят Указ «О мерах по коренному совершенствованию налогового администрирования, повышению собираемости налогов и других обязательных платежей».

В первом пункте принятого документа указано:

«первое – широкое внедрение современных информационно-коммуникационных технологий и передовых автоматизированных методов анализа в процесс налогового администрирования, полный переход на бесконтактное электронное обслуживание налогоплательщиков, прежде всего субъектов предпринимательства;»

Именно поэтому, в соответствии с Указом Государственному налоговому комитету совместно с Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан, другими заинтересованными министерствами и ведомствами в срок до 1 января 2018 года поручено:

обеспечить налогоплательщикам электронный доступ ко всем государственным услугам органов государственной налоговой службы, в том числе через Единый портал интерактивных государственных услуг;

критически пересмотреть содержание информации, предоставляемой в Единую интегрированную информационную ресурсную базу налоговых органов, в целях расширения налогооблагаемой базы и совершенствования налогового контроля;

обеспечить интеграцию в Единую интегрированную информационную ресурсную базу налоговых органов всех заинтересованных министерств и ведомств, в том числе органов Госкомземгеодезкадастра, статистики, юстиции, прокуратуры, судов, предприятий АО «Узбекэнерго» и АК «Узтрансгаз»;

реализовать комплекс мероприятий по полному обеспечению субъектов предпринимательства электронной цифровой подписью.

С полным текстом Указа Президента Республики Узбекистан 18 июля принят Указ «О мерах по коренному совершенствованию налогового администрирования, повышению собираемости налогов и других обязательных платежей» можно ознакомиться здесь

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