Осуществляется переход на цифровое телевещание и прекращается наземное аналоговое вещание

Кабинет Министров Республики Узбекистан принял Постановление №502 от 17 июля 2017 года «О дальнейших мерах по переходу на цифровое телевещание и прекращению наземного аналогового телевещания». Постановлением в частности утвержден График поэтапного прекращения наземного аналогового телевещания в Республике Узбекистан по всем регионам Узбекистана, который предусматривает , что наземное аналоговое телевещание в Ташкенте будет отключено 15 июля 2018 года и по всей территории Узбекистана — до 5 декабря 2018 года.

В постановлении в частности говорится:

Во исполнение постановления Президента Республики Узбекистан от 17 апреля 2012 года № ПП-1741 «О Государственной программе по техническому и технологическому переходу на цифровое телевещание в Республике Узбекистан», в целях обеспечения полного перехода на цифровое телевещание и поэтапного прекращения наземного аналогового телевещания в республике Кабинет Министров постановляет:

1. Принять к сведению, что в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан:

а) от 3 апреля 2014 года № ПП -2157 «О мерах по привлечению льготного кредита Японского банка международного сотрудничества и коммерческих банков Японии для развития сети наземного цифрового телевещания Республики Узбекистан» ГУП «Центр радиосвязи, радиовещания и телевидения» Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан предусматривается в рамках реализации инвестиционного проекта «Развитие сети наземного цифрового вещания Республики Узбекистан» до конца 2017 года обеспечить:

покрытие всех населенных пунктов республики цифровым телевещанием за счёт установки и ввода в эксплуатацию 90 комплектов мощных и 404 комплектов маломощных передатчиков цифрового телевещания по всей территории республики;

широкий доступ для населения к услугам цифрового телевещания, в том числе распространение общедоступного социального пакета государственных телерадиопрограмм до удаленных и труднодоступных населенных пунктов республики посредством аренды спутникового сегмента зарубежного оператора спутниковой связи;

б) от 13 февраля 2017 года № ПП—2772 «О мерах по дальнейшему совершенствованию управления, ускоренному развитию и диверсификации электротехнической промышленности на 2017-2021 гг.» предприятиями АК «Узэлтехсаноат» в течение 5 лет предусматривается производство и сборка 3,0 млн. шт. цифровых телевизионных приёмников.

2. Утвердить График поэтапного прекращения наземного аналогового телевещания в Республике Узбекистан согласно приложению.

3. Межведомственной координационной комиссии по совершенствованию и повышению эффективности информационной деятельности и передачи данных:

обеспечить координацию деятельности органов государственного и хозяйственного управления, государственной власти на местах и хозяйствующих субъектов, независимо от организационно-правовой формы, по вопросам эффективной организации поэтапного прекращения наземного аналогового телевещания в республике;

совместно с заинтересованными органами государственного управления определить порядок включения негосударственных телеканалов хозяйствующих субъектов в сеть наземного цифрового телевещания:

вносить, при необходимости, корректировки в сроки прекращения наземного аналогового телевещания по регионам, с условием недопущения изменения конечных сроков отключения аналоговых телепередатчиков, предусмотренных графиком согласно приложению к настоящему постановлению.

4. Рекомендовать коммерческим банкам Республики Узбекистан с привлечением Благотворительного фонда «Махалла», расширить предоставление льготных потребительских кредитов населению, в том числе малообеспеченным слоям населения и пенсионерам, для приобретения телевизоров, приставок и других устройств приёма сигнала цифрового телевещания;

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