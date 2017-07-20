ПРООН отбирает лучшие стартап проекты для участия в программе «Стартап-инициативы»

Около 85 команд со всего Узбекистана, успешно пройдя предварительный отбор, в середине июля представили свои стартап-проекты перед расширенной группой экспертов.

По результатам оценок экспертов около 30 лучших проектов смогут принять участие в трехмесячной Программе поддержки молодежных стартап-инициатив. Программа реализуется проектом ПРООН и ТПП «Бизнес-форум Узбекистана (фаза-III)» при поддержке Агентства по науке и технологиям и компании «Sasol».

Для оценки проектов, выявивших желание участвовать в программе «Стартап-инициативы», приглашено более 20 экспертов. Экспертную аудиторию составляли специалисты из профильных министерств и ведомств, опытные предприниматели, основавшие и реализующие успешные бизнес-проекты. Поэтому для студентов и молодых ученых участие в отборочных этапах программы – это возможность развить предпринимательские навыки, получить советы от лидеров рынка.

Краткая презентация проекта (питчинг) – важный этап в развитии «стартапера». Здесь он не только оттачивает навыки успешной и грамотной презентации своей идеи, но и на основе обратной связи получают советы экспертов. Предприниматели и компетентные специалисты отрасли своими вопросами и рекомендации влияют на видение начинающего бизнесмена и помогают ему усовершенствовать, доработать идею.

В этом году реализуется второй цикл программы. Это значит, что еще более 1000 студентов со всего Узбекистана задумались над идеей создания стартапа. Объединившись в команды, подали 419 заявок, около 220 приняли участие в интервью, из них около 110 команд прошли обучение по питчингу. Команды 85 проектов, выступив с презентацией, получили рекомендации по развитию своего бизнеса.

О росте интереса молодежи к стартапам говорит и статистика. Если в 2016 году для участия в первом цикле программы было получено всего 308 заявок из 24 вузов страны, то 2017 году на второй цикл программы получено 419 заявок из 57 вузов страны, что в 1,4 раза больше, чем в 2016 году.

«По сравнению с 2016 годом заметны серьезные изменения в положительную сторону качества проектов. Но есть ещё над чем работать», — отметил приглашенный эксперт Ботир Арифжанов, основатель компаний Paynet, LeBazar.

«Три дня я участвовал в отборе проектов для участия в программе. Кроме IT-стартапов, появилось много ребят, производящих станки, приборы. И это здорово! Проблемы у многих одни и те же — за самой технической или программной идеей ребята не задумываются о пути ее внедрения, эксплуатации, о том, какую выгоду получат все участники процесса, что будет поддерживать интерес к идее через месяц, полгода, год и далее после ее запуска, о монетизации, в конце концов», — поделился независимый эксперт Азиз Рахимов, консультирующий стартапы Click.uz, Arba.uz.

Более высокое качество, тематическое разнообразие проектов отмечают и организаторы программы.

«Если проекты первого цикла были направлены, в основном, на разработку программных приложений, то во-втором цикле немало команд представляет и инженерно-технические решения. Это говорит о том, что молодежь начала более широко применять знания и предлагать решения общественных проблем через стартап-проекты. Это только второй год. В дальнейшем проекты будут совершенствоваться и охватывать все больше отраслей экономики и жизнедеятельности человека, что повлияет на повышение качества предоставляемых услуг и продуктов, а также развитие в стране новой концепции цифровой экономики», — отметил руководитель проекта ПРООН «Бизнес-форум Узбекистана (фаза-III)» Баходир Беков.

Важную роль в наблюдаемой активизации творческого и предпринимательского потенциала молодежи играет Программа «Стартап-инициативы». Практика реализации пилотной программы в 2016 г. совместно с вузами города Ташкента дала свои результаты – вузы, овладев методологией программы, уже планируют, а некоторые запускают подобные программы поддержки на базе учебных заведений.

Отметим, что Программа «Стартап-инициативы» — это комплексная программа для поддержки развития (акселерации) стартап-идей и проектов студентов и молодых ученых высших образовательных учреждений.