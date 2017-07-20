Университет Инха в г. Ташкенте покажет процесс вступительных экзаменов в онлайн режиме

Университет Инха в г. Ташкенте (IUT) предоставит возможность всем желающим в режиме реального времени наблюдать за вступительными экзаменами, которые пройдут 20 и 21 июля 2017 года.

Отметим, что для обеспечения прозрачности и открытости вступительных экзаменов второй года подряд IUT организует видео-стриминг экзаменов для общественности через специальную страницу и официальную страницу вуза в Facebook.

IUT является одним из первых вузов в Узбекистане, который предоставляет возможность общественности в режиме реального времени наблюдать за вступительными экзаменами.

Все желающие смогут наблюдать за вступительными экзаменами через страницу live.inha.uz. В холле «Узкургазмасавдо», где пройдут вступительные экзамены, установлены веб-камеры, которые будут в режиме онлайн показывать весь экзаменационный процесс.

Страница находится в зоне TAS-IX, что обеспечит высокую скорость загрузки видео потока. Учитывая, что большинство интернет провайдеров не тарифицируют трафик в TAS-IX, пользователи также сэкономят свои средства.

Проект реализуется при содействии компаний EastTelecom и InVideo.uz. Компания EastTelecom предоставила интернет канал для реализации проекта, а компания InVideo.uz оказала помощь в организации стриминга видео.

Также IUT организует видео-стриминг вступительных экзаменов через официальную страницу университета на социальной сети Facebook – https://www.facebook.com/inh a.uz.

Отметим, что и как в прошлом году, администрация IUT пригласила представителей средств массовой информации наблюдать за процессом приёмных экзаменов для того, чтобы убедиться в прозрачности и открытости процесса вступительных экзаменов. Журналисты из более 10 изданий и телерадиокомпаний выразили большой интерес к вступительным экзаменам и подтвердили свое участие в мероприятии.

Источник: пресс-релиз