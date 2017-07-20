UZCARD защищает конфиденциальную информацию

СП ООО «Единый общереспубликанский процессинговый центр» (ЕОПЦ) внедрил DLP систему (Data Loss Prevention – DLP, защита от утечек конфиденциальной информации) решением компании «СёрчИнформ» для защиты межбанковской платежной системы UZCARD.

Компания «СёрчИнформ» – российский разработчик средств информационной безопасности. Имеет статус резидента Инновационного центра «Сколково».

Как уточняет начальник управления информационной безопасности СП ООО «ЕОПЦ» Азиз Гафуров, данные о держателях платежных карт стали одним из самых надежно контролируемых типов данных в системе UZCARD.

Следует отметить что особому контролю UZCARD подвергается email-переписка сотрудников; голосовые и текстовые сообщения, а также переданные файлы; информация, отправленная на облачные сервисы или принятая с них; посты на форумах и комментарии в блогах; внешние устройства и документы, отправленные на печать. Аналитика ведется в режиме реального времени, но многое решает возможность ретроспективного анализа (ретроспективный анализ- от лат. Retro-назад и specto — смотрю, это статистическая обработка и экспертный анализ информации о работе персонала за длительные периоды времени — неделю, месяц, год и т.д.).

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