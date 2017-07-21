ICT FORUM 2017 объявляет о начале приема докладов

20 и 21 сентября 2017 в конференц-зале НВК «Узэкспоцентр» состоится одно из самых ожидаемых событий Недели ИКТ Узбекистана – Форум по информационно-коммуникационным технологиям ICT FORUM 2017.

Цель проведения Форума – организовать уникальную экспертную площадку для обсуждения современных тенденций сферы информационных технологий и коммуникаций. Форум будет проходить в формате блочных конференций, секционных заседаний, мастер-классов и интерактивных дискуссий.

Потенциальным докладчикам предлагается раскрыть такие темы как электронное правительство, информационная безопасность, цифровая трансформация в финансовом секторе, облачные технологии.

В докладе о функционировании системы «Электронное правительство» планируется затронуть темы использования больших массивов данных (повышение качества услуг, открытые данные, «умные» города), совершенствование порядка оказания государственных услуг (BPR, административные процедуры, развитие института государственных услуг), оценка качества предоставляемых государственных услуг, система межведомственного электронного взаимодействия, а также диалог с населением посредством ИКТ. Доклады на эту тему можно будет прослушать 20 сентября с 9.30 до 13.30.

В процессе обсуждения цифровой трансформации в финансовом секторе, докладчики осветят темы онлайн-банкинга и систем оплаты, оплаты через социальные сети, облачные решения для банков, блок-чейн и др. Заседание на эту тему состоится также 20 сентября, с 14.00 до 18.00.

В секции IT Инфраструктура будут представлены доклады на тему облачных технологий, безопасности данных и облачных платформ, сервисный подход, развитие инфраструктуры широкополосных линий связи, беспроводной и мобильной связи, а также множество других актуальных тем в этой области. Докладчики выступят 21 сентября с 9.30 до 13.30

Защита инфраструктуры и информационных систем, а также перспективные решения и технологии в сфере обеспечения информационной безопасности, безопасность для решений интернета вещей, защита от DDoS-атак и многие другие темы будут раскрыты в докладах, посвященных информационной безопасности. Дата и время выступления на эту тему — 21 сентября с 14.00 -до 18.00.

Представление докладов и сроки подачи заявки.

Доклады будут рассмотрены на основе тезиса (одна страница, формат А4), который должен содержать краткую, но достаточно детальную информацию, позволяющую дать обоснованную оценку.

Срок подачи тезисов – до 15 августа 2017 г.

Уведомление о принятии доклада поступит от организационного комитета ICTWEEK Uzbekistan-2017 до 1 сентября 2017 г.

Подробности на сайте www.ictweek.uz

Источник