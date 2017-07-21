Совместная с Европейской школой менеджмента и технологий учебная программа «Современные методы корпоративного управления для менеджеров»

В Научно-образовательном центре корпоративного управления совместно с Европейской школой менеджмента и технологий (Германия) с 18 по 28 июля проводится первый этап совместных учебных курсов на тему «Современные методы корпоративного управления для менеджеров», где участвуют более ста представителей акционерных обществ и компаний страны. Специалисты АК «Узбектелеком» принимают участие в этих курсах.

Согласно учебной программе, разработанной совместно с немецкими партнерами, проводятся занятия по принципам, международно признанным моделям корпоративного управления, изучаются вопросы современного состояния и задачи дальнейшего совершенствования корпоративного управления в Узбекистане, задачи, права и обязанности наблюдательного совета и его членов, сотрудничество между контролирующими органами — внутренний аудит, внешний аудит, ревизионная комиссия. Также даются знания по вопросам внедрения Кодекса корпоративного управления в акционерных обществах, внедрения системы оценки эффективности деятельности органов управления и контроля акционерных обществ, эффективной дивидендной политики.

Отдельное место на учебных курсах отведено изучению слушателями вопросов внедрения в акционерных обществах международных стандартов аудита (МСА) и международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), эмиссию и реализацию корпоративных ценных бумаг, развитию участия общества на рынке займов и долгового капитала.

Занятия ведут наряду с немецкими специалистами и профессорско-преподавательский состав Научно-образовательного центра корпоративного управления, приглашенные эксперты, специалисты и практики.

Второй этап совместных курсов включает в себя прохождение для слушателей с наилучшими показателями успеваемости стажировки в ведущих компаниях Германии, таких как Commerzbank, T-Labs (Инновационно-телекомуникационная компания), McKinsey & Company (аудиторская компания), Berlin Chemie (производство фармацевтических средств), SAP (система автоматизации бизнеса), ЭйчДиАй (страховая компания) и другие.

Эти компании являются лидерами секторов экономики Германии, в них успешно внедрены современные методы корпоративного управления и менеджмента. В ходе визитов на всех предприятиях будут проведены презентации по организации в них системы управления и контроля, с непосредственным посещением производственных процессов, а также состоится обмен мнениями и вопросами по структуре менеджмента, оценке эффективности его деятельности, стимулированию и мотивации членов органов управления предприятий.

В кампусе Европейской школе менеджмента и технологий (г.Берлин) для участников будут проводиться занятия по бизнес моделированию и по расчету ключевых показателей эффективности, деловая игра по определению стратегии развития предприятия. В частности, по темам «Примеры удачного и неудачного корпоративного управления», «Процесс расширения лучшей практики корпоративного управления» и др.

Первый этап совместных учебных курсов проходит в Ташкенте с 18 по 28 июля т.г., по результатам тестов 48 управленческих кадров будут направлены для прохождения стажировки в ведущих компаниях Германии. Четыре специалиста АК «Узбектелеком» принимают участие в этих курсах.

Второй этап совместных учебных курсов будет проходить с 7 по 14 сентября 2017 в Германии.