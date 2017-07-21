Университет Инха в г. Ташкент провел вступительные экзамены

20-21 июля 2017 года в Ташкенте прошли вступительные экзамены в Университет Инха в г. Ташкенте на 2017-2018 учебный год. В экзаменах приняли участие около 1,4 тыс. абитуриентов.

Отметим, что приём документов для поступления в Университет Инха в г. Ташкенте осуществлялся с 17 апреля по 10 июля 2017 года. Абитуриенты могли подать документы в режиме онлайн или персонально в здании университета.

Для создания удобств и привлечение более широкого слоя молодых людей Университет Инха в г. Ташкенте разработал и внедрил новую онлайн систему по приему документов от абитуриентов. Система позволила абитуриентам из всех регионов Узбекистана подать свои документы в IUT, не посещая Ташкент. Еще одним новшеством данной приемной кампании стало внедрение системы СМС-оповещения для более эффективного информирования абитуриентов о новостях вступительной кампании.

В ходе этого периода более 2490 молодых людей из разных регионов Узбекистана зарегистрировались в онлайн-системе Университета и из них 1358 абитуриентов удовлетворили требования для участия в вступительных экзаменах, утвержденные Университетом Инха в Республике Корея. Из них 920 абитуриентов изъявили желания обучаться по направлению «Компьютерный и программный инжиниринг» и 438 абитуриентов – по направлению «Логистика».

В 2017-2018 учебном году Университет Инха в г. Ташкенте планирует принять 400 студентов, из них 300 по направлению компьютерный и программный инжиниринг, 100 по направлению логистика.

При этом отметим, что 42 абитуриента уже стали студентами Университета Инха в г. Ташкенте по итогам итоговых экзаменов Подготовительных курсов IUT, которые прошли 20 июня 2017 года. Из них 34 абитуриента были приняты по направлению компьютерный и программный инжиниринг и 8 – по направлению логистика. Они также имели право участвовать в приёмных экзаменах для завоевания грантовых мест.

Отметим, что в прошлом году общее количество зарегистрированных абитуриентов составляло 1,43 тыс. абитуриентов при квоте 330 студентов.

Вступительные экзамены в Университет Инха в г. Ташкенте прошли в здании АО «Республиканский центр выставочной-ярмарочной торговли товарами народного потребления» (Узкургазмасавдо).

Экзамены прошли раздельно для абитуриентов по направлению компьютерный и программный инжиниринг и по направлению логистика. Вступительные экзамены для абитуриентов, которые сдали документы по направлению компьютерный и программный инжиниринг, прошли 20 июля 2017 года. Молодые люди, которые изъявили желания обучаться по направлению логистика, приняли участие во вступительных экзаменах 21 июля 2017 года.

Абитуриенты, планирующие обучаться по направлению «Компьютерный и программный инжиниринг», приняли участие в экзаменах по математике и физике. По направлению «Логистика», абитуриенты решали задачи по математике.

Отметим, что все экзаменационные вопросники были подготовлены профессорами Университета Инха в Республике Корея. Вопросники были привезены из Республики Корея в запечатанных коробках и были вскрыты непосредственно в экзаменационном зале перед началом экзаменов и розданы абитуриентам.

В этом году Университет Инха в Республике Корея внес некоторые изменения в процесс вступительных экзаменов. Начиная с вступительных экзаменов 2017-2018 академического года внедрена система распознавания оптических меток (OMR Card System), что повысит эффективность оценивания экзаменационных листов и ускорит данный процесс.

В ходе вступительных экзаменов абитуриенты получили специальную карточку, в котором они должны были отмечать свои ответы. Специальная компьютерная система будет оценивать работы абитуриентов.

После экзаменов корейские специалисты собрали все экзаменационные вопросники. Экзаменаторы забрали экзаменационные вопросники и листы с собой в Республику Корея для подведения итогов вступительных экзаменов. Итоговые результаты будут объявлены 9 августа 2017 года.

Для обеспечения прозрачности Университет Инха в г. Ташкенте при поддержки своих партеров East Telecom и InVideo.uz организовали онлайн трансляцию хода вступительных экзаменов IUT на странице live.inha.uz. Компания East Telecom предоставила интернет канал для реализации проекта, а компания InVideo.uz оказала помощь в организации стриминга видео.

Страница находится в зоне TAS-IX, что обеспечило высокую скорость загрузки видео потока. Учитывая, что большинство интернет провайдеров не тарифицируют трафик в TAS-IX, пользователи также сэкономили свои средства.

Также родители абитуриентов и все желающие могли наблюдать в режиме реального времен за ходом вступительных экзаменов на странице Университета на Facebook – https://www.facebook.com/inha.uz.

В этом году по традиции представителям средств массовой информации был предоставлен полный доступ для наблюдения за процессом проведения экзаменов, что поспособствовало обеспечению прозрачности и открытости проводимых экзаменов.

Источник: пресс-релиз