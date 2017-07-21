Встреча в Мининфоком

20 июля в Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций состоялась встреча со старшим советником Президента Исламской Республики Афганистан по вопросам инфраструктуры, кадровых ресурсов и технологий Х.Каюми.

В ходе состоявшейся беседы рассмотрены перспективы расширения двусторонних отношений в сфере телекоммуникаций и информационных технологий по таким направлениям, как организация высокоскоростных транзитных каналов связи, увеличение объемов международного телефонного трафика между сетями операторов связи двух стран, организация высокоскоростного доступа в международную сеть интернет, подготовка кадров в сфере ИКТ и др.

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