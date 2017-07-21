Xerox празднует 40-летие первого лазерного принтера Xerox 9700

40 лет назад запуск первого серийного лазерного принтера Xerox 9700 дал толчок к развитию отрасли цифровой печати, которая, по данным Smithers Pira, сегодня приносит компаниям по всему миру более 120 миллиардов долларов годового дохода. Кроме того, Xerox 9700 открыл новую эпоху в развитии технологий офисной печати, став родоначальником многих поколений лазерных принтеров и МФУ.

В 1969 году инженер Xerox Гэри Старквезер работал в своей лаборатории в Уэбстере (США, штат Нью-Йорк) над повышением производительности факсимильного аппарата. В результате исследователь изобрёл лазерную печать, которая совершила переворот в личных и деловых коммуникациях по всему миру.

После изобретения технологии лазерной печати Старквезер перешёл в новый научно-исследовательский центр Xerox PARC (Пало-Альто, США, штат Калифорния). Там инженер создал прототип лазерного принтера, который показал свою надёжность, прослужив несколько лет в офисе центра. Впоследствии технология легла в основу первого в мире серийного лазерного принтера Xerox 9700.

В прошлом году исследовательская компания KeyPoint Intelligence отметила, что Xerox 9700 возглавил третью волну промышленной автоматизации в отрасли (переход на принтеры с компьютерным управлением). Первые две волны наступили вслед за появлением паровых печатных машин в начале XIX века и их электрических аналогов позднее в этом же столетии.

«Xerox 9700 помог зародиться волне компьютерной автоматизации в 70-е годы. Она преобразила офисы, центры обработки данных, отделы подготовки текстов и, в конце концов, всю печатную отрасль по всему миру, — комментирует Джефф Хэйес, управляющий директор KeyPoint Intelligence. —Это выдающееся устройство стоит у истока многих технологий современного бумажного документооборота».

Являясь одним из самых успешных продуктов в истории Xerox, принтер Xerox 9700 каждый год приносил компании более миллиарда долларов дохода. По примерным оценкам, с этим устройством сталкивались в работе большинство североамериканских домохозяйств. На протяжении десяти лет после запуска эта модель признавалась лучшим принтером для печати счетов и выписок в банках и коммунальных службах. Xerox 9700 также познакомил рынок с быстрой печатью большого объёма других видов документов с переменными данными, включая полисы страхования и инвестиционные отчёты.

«Пожалуй, лазерный принтер — величайшее изобретение, сделанное в исследовательском центре Xerox, — комментирует Стив Хувер, технический директор Xerox. — Xerox 9700 стал первым из множества культовых продуктов, созданных благодаря разработкам Гэри Старквезера, в том числе промышленных печатных машин линейки Xerox DocuTech и современного семейства Xerox iGen».

Принтер Xerox 9700 был снят с продажи 31 декабря 1997 года после 20 лет лидерства на рынке. Однако многие из характеристик этого устройства соответствуют и современным требованиям:

печать со скоростью 120 страниц в минуту;

автоматическая дуплексная печать;

листовая печать;

стандартное разрешение 300 dpi;

возможность печатать графику.

Xerox 9700 подготовил почву для технологий персонализации каждого документа в тираже. Кроме того, принтер использовался для печати квитанций тонером с магнитно-маркерным распознаванием символов (MICR).

В наши дни инновации в области лазерной печати продолжаются: недавно были запущены 29 новых принтеров и МФУ на платформе Xerox® ConnectKey®. Эти устройства поддерживают мобильные технологии и облачные сервисы, а также открывают доступ к функциям и приложениям, повышающим эффективность работы. В новые семейства Xerox® VersaLink® и Xerox® AltaLink® входят аппараты, различающиеся по размеру, скорости и функционалу. Это позволяет выбрать оптимальное решение как компаниям малого и среднего бизнеса, так и крупным офисам. Наряду с самыми современными разработками в основе новых устройств лежит технология лазерной печати Xerox, изобретённой 40 лет назад.

Источник: пресс-релиз компании