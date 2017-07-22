Новая версия Единого портала интерактивных государственных услуг

В тестовом режиме запущена новая версия Единого портала интерактивных государственных услуг по ссылке my2.gov.uz Новая версия Единого портала разработана с учетом внедрения полноценных электронных государственных услуг, сгруппированных по кабинетам – гражданина и предпринимателя, создана возможность онлайн оплаты электронных государственных услуг. Усовершенствованная версия Единого портала теперь имеет значительно удобный в использовании дизайн и интерфейс, а также усилена безопасность и конфиденциальность данных пользователей.

После одноразовой авторизации через Единую систему идентификации (OneID – id.gov.uz), интегрированной с базой данных физических и юридических лиц, на портале пользователи имеют возможность получить услуги, которые предоставляются системой персонализировано для каждого типа пользователя.

На сегодняшний день, при авторизации в кабинете гражданина, в онлайн режиме можно получить информацию о наличии задолженности по налогам и коммунальным услугам, штрафах ПДД, личных пенсионных и страховых начислениях и т.д. Кроме этого, граждане могут подать заявления на получение различных госуслуг. По результатам оказания услуги, Единый портал формирует электронный документ (справку, свидетельство, выписку и т.п.), сохраняемый в репозитории электронных документов, благодаря чему, Вам не придется посещать различные ведомства для получения бумажной версии документа. Возможность получения электронных документов, не выходя из дома, позволит Вам сэкономить время и деньги.

В кабинете предпринимателя имеется возможность просмотра и оплаты налогов, получения информации о проверках, контроль сроков полученных лицензий с возможностью их продления. Субъекты предпринимательства имеют возможность подачи электронных заявлений на получение государственных услуг в разделах таможни, лицензирования, налогообложения, ЖКХ и другие.

Источник