Брокерам разъяснили преимущества использования новых интерактивных услуг и электронной цифровой подписи (ЭЦП) в биржевой деятельности

19 июля 2017 года в центральном торговом зале АО «УзРТСБ» специалисты Расчетно-клиринговой палаты (РКП) провели учебный семинар для членов биржи. Целью проведения данного мероприятия стало разъяснение преимуществ использования новых интерактивных услуг и электронной цифровой подписи (ЭЦП) в биржевой деятельности.

На семинаре рассмотрены вопросы аккредитации клиентов на всех торговых платформах биржи дистанционно посредством интерактивной услуги «Одно окно». Для использования данной услугой необходимо войти в раздел «Единое окно» вебсайта биржи www.uzex.uz или непосредственно по адресу openid.uzex.uz и направить бирже соответствующие документы в электронной форме посредством использования ЭЦП.

Выдаваемый Научно-информационным центром новых технологий ЭЦП широко применяется для предоставления налоговых отчетов с 2010 года. В случае отсутствия ЭЦП, клиенту биржи необходимо предоставить документы для аккредитации в бумажной форме.

В свою очередь внедрение интерактивных услуг позволяет сэкономить средства и время особенно для субъектов предпринимательства расположенных в отдаленных районах.

Брокеры и трейдеры также были проинформированы о предоставлении счет-фактур по комиссионным сборам биржи в электронной форме через персональный кабинет.

В целом, с начала года предприниматели более 100 тыс. раз использовали интерактивные услуги в персональном кабинете клиента.

Источник: www.uzex.uz