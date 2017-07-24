Новый информационно-аналитический телеканал «Узбекистан 24» начал вещание

С сегодняшнего дня в телесемействе национальной телерадиокомпании (НТРК) начал вещание круглосуточный информационно-аналитический телеканал «Узбекистан 24». Одновременно впервые в Узбекистане в режиме нон-стоп в эфир выходит информационно-аналитический радиоканал на частоте 87,9 FM.

«Узбекистан 24» будет вести прямое круглосуточное информационное вещание на территории всей страны по актуальным вопросам внутренней и внешней политики на основе нового формата новостной журналистики. Вещание будет вестись на узбекском, русском и английском языках.

Впервые в практике национального телевидения предусматривается открытие корреспондентских пунктов телеканала за рубежом. Сейчас разрабатывается список стран, где появятся корпункты телеканала «Узбекистан 24». Они будут обеспечивать оперативное реагирование на основные международные события.

Главной целью создания нового телерадиоканала является доведение до населения объективной и достоверной информации, насыщение медиа пространства республики качественным информационно-аналитическим продуктом. Он обеспечит оперативное освещение значимых событий в сфере политики, безопасности, экономики, культуры, науки и спорта, а также других важный новостей, происходящих в стране и за рубежом.

Постановлением президента Шавката Мирзиёева определено, что телерадиоканал «Узбекистан 24» будет содействовать в налаживании открытого прямого диалога ответственных руководителей государственных органов и организаций с населением, широкое привлечение обозревателей, представителей экспертного сообщества и академических кругов для обсуждения и решения насущных проблем граждан и актуальных вопросов на местах.

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