UzReport запустил новый сайт: обновленный дизайн и новые возможности

Информационное агентство UzReport сообщило в запуске нового сайта www.uzreport.news , который имеет не только обновленный дизайн, но и предоставляет новые возможности для читателей.

Вот что сообщают в UzReport по поводу нового сайта.

«Уважаемые читатели! Время движется вперёд, всё меняется и мы тоже. Рады сообщить, что сегодня мы в режиме тестирования запустили наш новый сайт. Мы постарались создать сайт, отличительной особенностью которого являются новые возможности, новые разделы, новый стильный дизайн и дружелюбный интерфейс, удобство пользования которым может оценить любой желающий.

На главной странице сайта появились блоки с главными новостями, лентой новостей, популярными новостями. Также появился блок с ТОП-новостями, рекомендуемыми самими читателями сайта, блок с интервью с известными персонами. Кроме того, на сайте впервые добавлен раздел «Мультимедия» и для удобства пользователей тут будут собираться все самые лучшие фоторепортажи и видеоматериалы».

«Сейчас, на главной странице старой версии сайта размещены одна главная новость и 9 последних новостей. Для того, чтобы прочитать другие новости читателям приходится кликом по ссылке «Смотреть все новости» переходить на поддомен, где размещены все новости разделенные по рубрикам. Дальше, вторым кликом читатели переходят на ленту новостей, так как она находится на отделной странице.

Теперь, в новой версии сайта, UzReport применил портальное перешение: вся основная информация находится сразу на главной странице сайта, при этом все данные сгруппированы по блокам, объяснил шеф-редактор сайта Джанибек Мусаев. — На главной странице у нас будут 5 главных новостей, где будут размещаться топовые новости, текущая картина дня, интересные инфографики. Кроме того, лента новостей даст читателям возможность ознакомиться с текущими новостями без необходимости переходить на другие страницы сайта».

Добавим, что второстепенная, но не менее актуальная информация сгруппирована в отдельном раскрывающемся меню в левой части сайта. В качестве нововведения, можно отметить возможность подписки на push-уведомления сайта, ознакомления с прогнозом погоды и курсами валют, в котором тренд основных валют: Доллара США и Евро представлены в качестве интерактивного графика. Здесь же читатели могут подписаться на любые аккаунты агентства в мессенджерах и социальных сетях.

«Новая версия сайта запущен в режиме тестирования и находится на новом международном домене — uzreport.news. Несмотря на то, что это только предрелизный вариант сайта, мы не смогли не поделиться этой прекрасной новостью с нашими читателями. Мы также приглашаем их на совместное тестирование возможностей сайта. При обнаружении какого-нибудь бага, читатели могут к нам обратиться по электронной почте info@uzreport.news. По этой же почте желающие могут отправить свои предложения или советы. Мы готовы к открытому диалогу и ждем фидбек от наших читателей», — говорит шеф-редактор английской версии сайта Музаффар Исмаилов.

Шеф-редактор узбекской версии сайта Азиз Кудратов свою очередь отметил важное нововведение: «Для удобства узбекоговорящих пользователей на новом сайте новости будут публиковаться как на латинице, так и на кириллице. Это, с одной стороны, позволит охватить больше людей, с другой стороны даст людям возможность читать новости в удобном им алфавите».

«Конечно, мы не останавливаемся на достигнутом! Работа с сайтом идет постоянно и, в скором времени, для читателей откроется множество других важных и полезных разделов, все новые фишки мы будем вводить постепенно. По всем нововведениям мы соберем фидбэк, опираясь на который будем принимать решение, как развивать сайт, его возможности, его функционал. Именно для этого и придуман beta-тест. У нас он будет открытым, а не закрытым, как это происходит у многих сайтов. У нас именно наши читатели, наши пользователи будут формировать сайт таким, каким он будет выглядеть в будущем. В течение нескольких дней новости будут публиковаться параллельно на обоих сайтах. После того, как большинство наших читателей перейдут на новый сайт, ссылка на uzreport.uz будет автоматически перенаправлять на uzreport.news» — отметил технический директор агентства Саидумар Ходжаев.