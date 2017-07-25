Huawei совместно с партнерами представила первые в мире «умные» счетчики электроэнергии для узкополосного Интернета вещей

Huawei, один из лидеров в сфере узкополосного Интернета вещей (NB-IoT, 4.5G), разработала первый в мире «умный» счетчик на базе этой технологии в сотрудничестве с JANZ CE и u-blox. Компания EDP Distribuição использует узкополосный Интернет вещей для реализации пилотного проекта в рамках программы «UPGRID», которая, в свою очередь, выступает частью стратегии Еврокомиссии «Горизонт 2020».

Инфраструктурная сеть NB-IoT была установлена компанией NOS, которая использовала разработки Huawei. Таким образом, NOS стала первым оператором связи в Португалии, тестирующим Интернет вещей 4.5G в своей сетевой инфраструктуре.

NB-IoT – энергоэффективная технология беспроводного доступа дальнего радиуса действия (LPWA), обеспечивающая широкий спектр преимуществ, включая ресурс аккумулятора до 10 лет, а также коэффициент усиления 20дБ по сравнению с традиционными GSM-сетями и поддержку более чем 100 тыс. соединений в рамках одной соты. Таким образом, узкополосный Интернет вещей представляет собой революционный шаг на пути к «гигабитному обществу», и в следующие несколько лет произойдет эволюция до 5G (в сфере массовой межмашинной связи (Massive Machine-Type Communications, mMTC)), которая будет поддерживать до 1 млн соединений в рамках одной соты.

С помощью узкополосного Интернета вещей решаются следующие задачи:

Качество обслуживания потребителей – за счет автоматического обнаружения отказов и повреждений, что сокращает срок восстановления обслуживания. В случае стихийных бедствий и других непредвиденных ситуаций она позволяет быстрее обнаружить неполадки и решить проблему.

Измерение потребления в режиме онлайн с поддержкой различных ситуаций и статистики.

Функционал реагирования по требованию, контролируемый практически в режиме реального времени.

Непрерывное развитие технологии за счет постепенного массового внедрения операторами связи. Внедрение в больших масштабах обеспечит создание развитой экосистемы и реализацию технологической революции за счет усовершенствования функционала и внедрения новых элементов в соответствии с требованиями «умной» сети.

«Умный» счетчик с использованием технологии NB-IoT

Компания EDP Distribuição выбрала для пилотного запуска разработки район Парк даж Насоеш (Парк Наций, Parque das Nações) в Лиссабоне, при этом в проект вовлечены 100 клиентов. Здесь уже внедрен узкополосный Интернет вещей и установлены две базовые станции NOS, что обеспечивает NB-IoT-покрытие. Интеллектуальное управление энергопотреблением стало примером практического применения этой технологии.

Это первый в мире эксплуатационный проект «умных» счетчиков на базе узкополосного Интернета вещей, успешно реализованный компанией Huawei, однако такие счетчики тестировались и ранее. Так, 9 марта 2017 Huawei в партнерстве с компаниями «Мегафон» и «Большая тройка», а также Минстроем России первыми в России протестировали работу счётчиков для ЖКХ в стандарте NB-IoT. Это решение позволяет предприятиям ЖКХ и управляющим компаниям оперативно получать информацию о потреблении ресурсов, автоматически контролировать расходы, моментально определять баланс и избавиться от платёжных разрывов. Жителям, перешедшим на новое решение, больше не придется снимать показания вручную, кроме этого, за расходом электроэнергии, воды и газа можно будет следить через удобное приложение и выгружать статистику за определённый период.

Источник: пресс-релиз компании