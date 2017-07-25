Реализован крупный ИТ-проект для АКБ «Узпромстройбанк»

Завершен крупный проект для АКБ «Узпромстройбанк», длившийся в течение нескольких месяцев и включающий большой объём технических работ повышенной сложности. Сообщается на сайте разработчика www.nihol.uz

Данный проект предусматривал модернизацию полностью совместимого с существующим в АКБ «Узпромстройбанк» программно-аппаратным обеспечением кластерного комплекса базы данных, c инсталляцией под ключ.

В реализации проекта участвовали компания UIB, Inc. (США), а также высококвалифицированный сервис-партнер от производителя поставляемого оборудования IBM в Узбекистане ООО «RIM-NIHOL».

ООО «RIM-NIHOL» имеет многолетний опыт в реализации комплексных задач в IT-сфере, а также высокопрофессиональные кадры, необходимые при реализации технически сложных комплексных решений от IBM на территории Республики Узбекистан.

При совместном участии ими уже был выполнен ряд проектов для министерств, ведомств, организаций и, в том числе, крупных коммерческих и государственных банков, действующих на территории Узбекистана.

Участвуя в данном проекте, компания RIM-NIHOL в очередной раз продемонстрировала большой опыт реализации комплексных проектов, связанных с выполнением крупных объёмов работ высокой сложности по инсталляции, монтажу и пуску-наладке современнейшего оборудования ведущих мировых производителей IBM, Lenovo, Schneider Electric.

В этой связи отметим, что RIM-NIHOL является официальным региональным бизнес партнером и сервисным центром компании IBM в Узбекистане – мирового лидера по производству серверного оборудования и программного обеспечения. Кроме того, IBM присвоил компании RIM-NIHOL статус Expert, что дает возможность расширения предоставляемых решений, таких как поставка, установка, тестирование и техническое сопровождение оборудования от IBM.

В реализуемом проекте для АКБ «Узпромстройбанк» в целях модернизации кластерного комплекса было приобретено и установлено современное кластерное оборудование и программное обеспечение компаний IBM и Lenovo.

Проект по модернизации кластерного комплекса реализовывался в связи с увеличением нагрузки на основную базу данных АКБ «Узпромстройбанк», увеличением транзакций, ростом объёмов обрабатываемой и накапливаемой банком в базе данных информации. Потребность в более скоростной обработке существующих данных.

В рамках проекта была выполнена полная замена основного кластерного оборудования на новое, более высокопроизводительное и высоконадежное.

В частности, модернизация кластерного комплекса, полностью совместимого с существующим в АКБ «Узпромстройбанк» программно-аппаратным обеспечением кластерного серверного комплекса базы данных c инсталляцией под ключ, включала установку серверов IBM Power 8.

Также в рамках проекта нашими специалистами на тестовом сервере был установлен гипервизор PowerVM Enterprise Edition – платформа виртуализации, позволяющая запускать на одном физическом сервере несколько операционных систем, что повысило производительность и надежность.

Кроме того, установленное серверное оборудование обеспечило решение требуемых бизнес-критичных операций, при этом гарантирована высочайшая надежность, производительность, гибкость и масштабируемость. Новое оборудование отличается малым энергопотреблением, что также является весомым положительным фактором.

К преимуществам нового оборудования, установленного в рамках проекта, относятся и возможности большей пропускной способности памяти, что открывает в работе другие дополнительные перспективы.

Добавим еще несколько подробностей по технической части. Были установлены системы хранения данных IBM с новыми Flash дисками, 16Gb оптические коммутаторы IBM в комплекте, а также ленточная библиотека IBM с картриджами LTO-7, с ёмкостью 6TB без сжатия и 12TB с сжатием.

Обновлены источники бесперебойного питания фирмы Schneider Electric APC 10кВа. Построена резервная информационная площадка банка.

Наши специалисты отмечают, что создание резервной информационной площадки позволит при необходимости в автоматическом режиме полностью брать на себя все реализуемые задачи, обеспечивать бесперебойную работу и 100% отказоустойчивость основных систем.

Всё это является важными факторами в эффективной деятельности банка, как и любого другого предприятия, так как во многом успех в современных условиях в значительной степени определяется безотказной работой систем электронной обработки данных.

В целом, по окончании проекта заказчик отметил, что выполненный объем работ обеспечил банку комплексное решение необходимых задач: повышена производительность, надежность, сохранность, безопасность базы данных, оперативность работы с информацией, высокая отказоустойчивость. Заказчики дали высокую оценку выполненным работам.