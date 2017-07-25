В Узбекистане создается Единая информационная система проектного управления

24 июля Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев подписал Указ «О мерах по внедрению системы проектного управления в Республике Узбекистан».

Внедрение инновационных подходов в процессы выработки и принятия управленческих решений, основанных на применении передовых информационно-коммуникационных технологий и программных продуктов, сегодня является одним из главных условий успешной реализации проводимых реформ, направленных на ускоренное развитие всех отраслей экономики и совершенствование системы государственного управления.

В стране проведена последовательная работа по внедрению в систему государственного управления современных информационно-коммуникационных технологий и формированию нормативно-правовой базы в данной сфере.

В частности, в рамках развития системы «Электронное правительство» в 2013 году запущен Единый портал интерактивных государственных услуг.

В целях расширения спектра предоставляемых услуг Единый портал интегрирован с информационными системами и ресурсами государственных органов и органов хозяйственного управления. В результате в настоящее время портал предоставляет более 300 услуг.

Вместе с тем проведенный анализ показал наличие ряда недостатков, препятствующих эффективному выполнению задач по комплексному социально-экономическому развитию, своевременному выявлению и устранению факторов, сдерживающих реализуемые в стране реформы, в числе которых:

отсутствие единой системы проектного управления, обеспечивающей качественную организацию, координацию, мониторинг и контроль за процессом разработки и осуществления проектов государственного значения;

недостаточное внедрение в управленческий процесс передовых информационно-коммуникационных технологий, позволяющих оперативно отслеживать ход и эффективность реализации проектов;

низкий уровень открытости и прозрачности разработки и осуществления государственных, региональных программ и инвестиционных проектов, обуславливающий нерациональное и неэффективное расходование финансовых средств, а также различные злоупотребления в данной сфере;

отсутствие единого информационного пространства с интегрированными базами данных государственных органов, органов хозяйственного управления, государственных предприятий и организаций, обеспечивающего прозрачность процедур осуществления государственных закупок;

низкая эффективность работы по анализу и оценке целесообразности, обоснованности и рентабельности реализуемых проектов, а также выявлению признаков завышения их стоимости и других злоупотреблений;

отсутствие единого классификатора товаров, работ и услуг, позволяющего определять их реальную рыночную стоимость.

Вышеуказанное требует внедрения современных форм и методов контроля и выработки механизмов принятия решений, основанных на принципах проектного управления, обеспечивающих рациональное использование ресурсов в условиях реформирования системы государственного управления, экономики и социальной сферы.

В этой связи принятым Указом Президента Республики Узбекистан «О мерах по внедрению системы проектного управления в Республике Узбекистан» в целях дальнейшего повышения эффективности и транспарентности механизмов управления реализацией государственных программ, расходованием финансовых средств, а также во исполнение задач, определенных Стратегией действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годах, создается Единая национальная информационная система проектного управления Республики Узбекистан, предусматривающая:

внедрение единого национального справочника ресурсов, позволяющего формировать объективную рыночную стоимость каждого ресурса (товары, работы и услуги), исключить некорректные технические задания и сметы;

осуществление подсчета ресурсов, оценки эффективности проектного решения, правильности определения количества и вида ресурсов, в том числе с использованием технологии трехмерного проектирования;

установление электронного контроля за разработкой и прохождением предпроектной и проектной документации, соблюдением исполнительской дисциплины, ведением делопроизводства, составлением отчетности;

организацию единой автоматизированной системы государственных закупок, обеспечивающей их прозрачность и предотвращение злоупотреблений;

внедрение календарно-сетевого планирования с визуализацией фактического состояния выполнения работ, исполнения программ, а также формирование планов и графиков с системой оповещения;

контрольно-аналитическое обеспечение принятия управленческих решений.

Кроме того, Указом образован Координационный совет по внедрению Единой национальной информационной системы проектного управления Республики Узбекистан, возглавляемый непосредственно Президентом Республики Узбекистан.

Наряду с этим создано Национальное агентство проектного управления при Президенте Республики Узбекистан, на которое возлагаются такие задачи, как:

создание, внедрение и эксплуатация Единой национальной информационной системы проектного управления Республики Узбекистан;

повышение эффективности и прозрачности разработки и реализации государственных и региональных программ, инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств Государственного бюджета Республики Узбекистан, государственных целевых фондов, иностранных кредитов, займов и грантов, привлекаемых Республикой Узбекистан;

ведение единого национального справочника ресурсов, позволяющего формировать их объективную рыночную стоимость, исключить некорректные технические задания и сметы;

создание единого информационного пространства для осуществления государственных закупок;

обеспечение содействия в качественной и своевременной реализации проектов, финансируемых за счет средств Государственного бюджета Республики Узбекистан, государственных целевых фондов, иностранных кредитов, займов и грантов, привлекаемых Республикой Узбекистан, выявление нерентабельных и низкоэффективных проектов;

обеспечение разработки и всестороннего анализа концепций внедрения современных технологий в государственных органах и иных организациях;

проведение комплексного технико-экономического анализа проектов, в том числе реализуемых, на предмет наличия в них признаков коррупции и других злоупотреблений;

внедрение в государственных органах и иных организациях современных информационно-коммуникационных технологий, обеспечивающих функционирование Единой национальной информационной системы проектного управления Республики Узбекистан;

содействие в обучении и повышении квалификации кадров в сфере проектного управления.

Учитывая особую важность создания и внедрения Единой национальной информационной системы проектного управления, на Генеральную прокуратуру Республики Узбекистан возложено обеспечение строгого надзора за безусловным исполнением требований Указа.

Эффективная реализация предусмотренных Указом мер будет способствовать дальнейшему повышению прозрачности и открытости деятельности государственных органов, обеспечению рационального использования бюджетных средств, предупреждению фактов коррупции при государственных закупках, а также укреплению исполнительской дисциплины, и как следствие успешной реализации намеченных реформ, прежде всего по ускоренному развитию всех отраслей экономики и повышению уровня благосостояния народа.

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