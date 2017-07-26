Горячая линия по вопросам информационной безопасности
26 июля 2017
Рубрика: События.
Автор: Редакция журнала.
В Центре начала работать «горячая линия» по вопросам информационной безопасности
В целях создания действенных условий для оказания помощи и предоставления консультационных услуг пользователям национальной информационной инфраструктуры, дальнейшего налаживания взаимодействия с органами государственного и хозяйственного управления, а также реагирования на инциденты информационной безопасности в Центре обеспечения информационной безопасности создана круглосуточная группа мониторинга.
Специалисты группы готовы оказать необходимую консультационную, справочную и иную помощь пользователям национальной информационной инфраструктуры по телефону горячей линии +998 (95) 170 98 97.
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